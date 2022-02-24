Финал ЛЧ в случае переноса из Санкт-Петербурга может пройти в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме или Барселоне

Бред да и только! Пока от УЕФА нет ни каких конкретных заявлений это все домыслы журналюшке.
УЕФА изучает альтернативные варианты проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Если игра не состоится в Санкт-Петербурге, то ее могут принять Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам или Барселона.
Вероятность переноса финала высока из-за военной операции на Украине.
- Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
- Ранее депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести матча из Петербурга.
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Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»
УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)
Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной