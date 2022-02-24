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    Финал ЛЧ в случае переноса из Санкт-Петербурга может пройти в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме или Барселоне

    УЕФА изучает альтернативные варианты проведения финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22.

    Если игра не состоится в Санкт-Петербурге, то ее могут принять Рим, Мюнхен, Париж, Амстердам или Барселона.

    Вероятность переноса финала высока из-за военной операции на Украине.

    • Финал ЛЧ запланирован на 28 мая.
    • Ранее депутаты Европарламента потребовали от УЕФА перенести матча из Петербурга.

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    Сорокин – о переносе финала ЛЧ из Петербурга: «Будет решение – сразу объявим»

    УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Санкт-Петербурга (Associated Press)

    Завтра состоится экстренный исполком УЕФА из-за ситуации между Россией и Украиной

    Источник: ESPN

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    24.02.2022 10:13
    Комментарии19
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      Рейтинг: +14728

      Hektor 84 12 часов назад

      Бред да и только! Пока от УЕФА нет ни каких конкретных заявлений это все домыслы журналюшке.

      0
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 13 часов назад

      Вероятность такого решения УЕФА достаточно высока.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2603

      FRZZ 15 часов назад

      России не видать больше никаких футбольных и не только футбольных соревнований.

      1
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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК 17 часов назад

      Дичь !

      1
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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 > САДЫЧОК 16 часов назад

      Перенос или "спецоперация"?

      0
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      Рейтинг: +8892

      САДЫЧОК > Soccerdealer63 16 часов назад

      читай заголовок

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 17 часов назад

      Человеческие жизни,мир на земле-Важнее какого то финала Лиги Чемпионов.Просто город и организаторы потеряют в деньгах.А наша армия вернет мир на Донбасс.

      3
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      Рейтинг: +11468

      DeStar > v.v.navashinsky 16 часов назад

      мир который сама же и "убила" 8 лет назад? или там лет 10 назад не спокойно было?

      1
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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky > DeStar 16 часов назад

      Просто это нужно было сделать еще в 2014 году,возможно этого всего и не происходило бы.Просто не нам с Вами принимать какие то решения.

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      Ответить
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      Рейтинг: +11468

      DeStar > v.v.navashinsky 16 часов назад

      мне точно никакие не принимать
      Но то что решения принимают куски гавна это факт
      тоже мне , с какого хрена рашка решила что она мир . а везде все плохо что нужно куда-то ходить и наводить?
      Мы с вами хавать будем все это и санкции и курс по 100 за бакс и это пока.

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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 > v.v.navashinsky 16 часов назад

      "Армия вернёт мир"????
      Добавьте - " и процветание..." для полноты маразма....
      Когда и где в мире за всю историю "...армия возвращала мир..."????
      В 79-м мы "победно" ввели войска в Афган... Тогда "они" против нас воевали кремниевыми ружьями и "бурами"...
      Внутри страны даже не заметили.... пока у "них" в руках не появились калаши... Внутри страны появились гробы.... ООН ввёл против нас санкции.... Олимпиаду мы проводили на смертельном напряжении силёнок - всё западное оборудование для стадионов (табло "Оливетти" и т.д.) изза санкций пришлось покупать втридорого через "задний проход" (Гонконг и т.д.). В 86-ом у "них" в руках появились уже "Стингеры"...Такого оружия не было даже у нас... (наши специальные группы охотились для изучения и копиро

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      Рейтинг: +755

      Soccerdealer63 > Soccerdealer63 16 часов назад

      копирования... А в конце 80-х нас догнали и санкции: у них появились компы в школах, а у нас появились талоны на еду...именно в тот период, когла нам обещали "коммунизм"))

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky > DeStar 14 часов назад

      Будем хавать.Такова наша судьба.А о том,что нужно куда-то ходить и наводить,ну кто то должен же это сделать,остановить то,что сейчас происходит на Донбассе,да и во всей братской нам Украине,братского нам народа.Конечно не все украинцы нам братья.

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      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky > Soccerdealer63 14 часов назад

      Процветанием занимаются другие.А на счет,когда и где в мире за всю историю "...армия возвращала мир..."???А победа в ВОВ над фашизмом в 1945 году???Или это не в счет.Я прочитал Ваше мнение.И я уважаю мнения каждого человека.Но у меня есть и свое мнение.

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      Рейтинг: +11468

      DeStar > v.v.navashinsky 10 часов назад

      ладно, не хочу это обсуждать
      И да ,я из беларуси. как бы "третий" брат якобы всей сегодняшней тройке участников
      И да , мне бульбашу жалко хохлов, потому что война это дно - хуже некуда
      жалко своих граждан- потому что живем хреново, а будем жить еще хуже
      жалко россиян, потому что богатейшаая страна млять живет хуже моей бедной беларуси наверное, или на таком же уровне
      И вот это все касается трёх стран наших, кто победил? по-моему никто не побеждает.

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      Рейтинг: +12390

      Fusballer 17 часов назад

      Нужно в Норильск перенести!

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      Рейтинг: +25497

      slavutiq70 17 часов назад

      Ну пройдёт и пройдёт . честь на фантики не меняем .....

      4
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      Рейтинг: +28421

      silver29 17 часов назад

      Финал будет в СПб !!!! Если кто против то в Париже, Риме, Мюнхене........ начнется принуждение к миру, не испытывайте русских на слабо.

      5
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      Рейтинг: +1386

      Тазит > silver29 12 часов назад

      Начинай принуждать.

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