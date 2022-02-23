Мешков обслужит дерби «Спартак» – ЦСКА

РФС назначил арбитров на 19-й тур РПЛ.
Дерби «Спартак» – ЦСКА обслужит Виталий Мешков. Владимир Москалев рассудит «Краснодар» и «Локомотив», Евгений Кукуляк – «Зенит» и «Рубин».
26 февраля (суббота)
«Нижний Новгород» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.
«Химки» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин; делегат РПЛ – Владислав Барановский.
«Сочи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов; делегат РПЛ – Александр Сафонов.
27 февраля (воскресенье)
«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер; делегат РПЛ – Сергей Нечай.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников; делегат РПЛ – Иван Цитович.
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалeв; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарeв; делегат РПЛ – Алексей Поляков.
28 февраля (понедельник)
«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев; делегат РПЛ – Ильдар Зарипов.