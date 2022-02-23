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    Мешков обслужит дерби «Спартак» – ЦСКА

    РФС назначил арбитров на 19-й тур РПЛ.

    Дерби «Спартак» – ЦСКА обслужит Виталий Мешков. Владимир Москалев рассудит «Краснодар» и «Локомотив», Евгений Кукуляк – «Зенит» и «Рубин».

    26 февраля (суббота)

    «Нижний Новгород» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков; делегат РПЛ – Дмитрий Солдаткин.

    «Химки» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин; делегат РПЛ – Владислав Барановский.

    «Сочи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов; делегат РПЛ – Александр Сафонов.

    27 февраля (воскресенье)

    «Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер; делегат РПЛ – Сергей Нечай.

    «Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артeм Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников; делегат РПЛ – Иван Цитович.

    «Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалeв; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарeв; делегат РПЛ – Алексей Поляков.

    28 февраля (понедельник)

    «Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев; делегат РПЛ – Ильдар Зарипов.

    Федотов: «РФС подставил Мешкова, назначив его на дерби «Спартак» – ЦСКА»

    Мешков возглавил отдел подготовки судей РФС

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    Источник: сайт РПЛ

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    23.02.2022 14:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +94392

      zigbert 23 февраля, 20:55

      Вот только Мешкова еще не хватало.

      0
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      Рейтинг: +48

      Сделаны из Дерева 23 февраля, 18:57

      Газпром работает!! Опять баклажана своего всунули

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4213

      ySS 23 февраля, 16:59

      У ЦСКА новые лошадки, у нас новый ученик, посмотрим, что чего стоит.
      Кто будет судить безразлично, ошибаются все, но судьи реже футболистов

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