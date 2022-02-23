Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить субботний матч с «Сассуоло» из-за травмы.
30-летний россиянин уже вторую неделю восстанавливается от мышечного повреждения. Его участие в матче с «Сассуоло» под вопросом.
«Кокорин продолжает тренироваться индивидуально», – заявил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»