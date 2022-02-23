Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить субботний матч с «Сассуоло» из-за травмы.

30-летний россиянин уже вторую неделю восстанавливается от мышечного повреждения. Его участие в матче с «Сассуоло» под вопросом.

«Кокорин продолжает тренироваться индивидуально», – заявил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.

Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.

В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.

«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.

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«Фиорентина» не получила предложений по Кокорину из России. Он останется в клубе до лета