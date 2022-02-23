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    Кокорин может пропустить матч с «Сассуоло». Он тренируется индивидуально

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может пропустить субботний матч с «Сассуоло» из-за травмы.

    30-летний россиянин уже вторую неделю восстанавливается от мышечного повреждения. Его участие в матче с «Сассуоло» под вопросом.

    «Кокорин продолжает тренироваться индивидуально», – заявил пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 4,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2022 13:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +336

      pele1981 23 февраля, 18:28

      Кокорин с 11 января тренируется отдельно)))

      0
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      Рейтинг: +11361

      playsh 23 февраля, 16:39

      -врач :Умерший перед смертью не потел?
      -сестра: потел...
      - врач:это хорошо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +440

      v.v.navashinsky 23 февраля, 14:52

      Вот это профессиональный футболист,Кокорин.Полируя скамейку,умудряется получать травмы.

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