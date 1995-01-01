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    Каррера: «Когда я тренировал «Спартак», в РПЛ было мало тактики»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что ранее в чемпионате России не уделяли достаточно внимания тактической подготовке.

    «В РПЛ было очень мало работы над тактикой. Когда я тренировал там, команды играли в «бей-беги» без особых тактических изменений.

    Со временем российские команды комплектовались, и теперь с ними не так просто бороться на международной арене.

    Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, в футболе нет фаворитов», – сказал Каррера.

    • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

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    Источник: Calcio Napoli 1926

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +478

      haxxproxx 4 минуты назад

      Кем себя возомнил этот физрук? Чего он добился в футболе?

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