Каррера: «Когда я тренировал «Спартак», в РПЛ было мало тактики»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что ранее в чемпионате России не уделяли достаточно внимания тактической подготовке.
«В РПЛ было очень мало работы над тактикой. Когда я тренировал там, команды играли в «бей-беги» без особых тактических изменений.
Со временем российские команды комплектовались, и теперь с ними не так просто бороться на международной арене.
Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, в футболе нет фаворитов», – сказал Каррера.
- Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
- Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.
Источник: Calcio Napoli 1926