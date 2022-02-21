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  • Каррера: «Когда я тренировал «Спартак», в РПЛ было мало тактики»

Каррера: «Когда я тренировал «Спартак», в РПЛ было мало тактики»

21 февраля 2022, 20:15
4

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что ранее в чемпионате России не уделяли достаточно внимания тактической подготовке.

«В РПЛ было очень мало работы над тактикой. Когда я тренировал там, команды играли в «бей-беги» без особых тактических изменений.

Со временем российские команды комплектовались, и теперь с ними не так просто бороться на международной арене.

Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, в футболе нет фаворитов», – сказал Каррера.

  • Итальянец возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
  • Под его руководством команда выиграла РПЛ и Суперкубок России.

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Источник: Calcio Napoli 1926
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (4)
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haxxproxx
1645467809
Кем себя возомнил этот физрук? Чего он добился в футболе?
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portero
1645470594
Ну писец знаток нашего футбола... слишком мало поработал, чтоб выводы делать...
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Vitaga
1645485087
как будто что то изменилось... ппц вон чемпион России по другому играть и не может. какая тактика на фиг? игроки умные сами разберутся)
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zigbert
1645517684
Тактика тактикой но нужны еще и хорошие исполнители. От характера игроков тоже многое зависит.
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