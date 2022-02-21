Каррера: «Когда я тренировал «Спартак», в РПЛ было мало тактики»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что ранее в чемпионате России не уделяли достаточно внимания тактической подготовке.

«В РПЛ было очень мало работы над тактикой. Когда я тренировал там, команды играли в «бей-беги» без особых тактических изменений.

Со временем российские команды комплектовались, и теперь с ними не так просто бороться на международной арене.

Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, в футболе нет фаворитов», – сказал Каррера.