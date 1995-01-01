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    «Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

    Новичок «Локомотива» Марк Мампасси получил российский паспорт.

    Изначально 18-летний футболист был заявлен на сезон с украинским гражданством. Из-за этого в заявке «Локо» оказалось девять легионеров, что запрещено регламентом.

    Спустя некоторое время гражданство Мампасси на сайте РПЛ сменилось с украинского на российское.

    В недавнем интервью футболист утверждал, что не занимается получением российского паспорта.

    • Украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
    • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

    «Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

    Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

    Мампасси – о переходе в «Локо»: «В Украине подняли такой шум, будто я игрок основы «Шахтера» и сборной»

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:04
    Комментарии4
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      Рейтинг: +170

      казанский лис 15 минут назад

      манагеры Локо подсуетились.

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      Рейтинг: +23412

      bset 37 минут назад

      Так людям из восточной Украины ничего не надо делать, паспорта автоматом выдаются. Он наверное и сам не знал. К нему постучались домой и вручили уже готовый.

      0
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      Рейтинг: +678

      99-й 1 час назад

      Ща его по быстрому как беженца оформят

      1
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      Рейтинг: +3785

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Рангник волшебник еще тот )) Хотя если опустить a magical story на лицо вранье и не согласованность

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