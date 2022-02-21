«Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси получил российский паспорт.

Изначально 18-летний футболист был заявлен на сезон с украинским гражданством. Из-за этого в заявке «Локо» оказалось девять легионеров, что запрещено регламентом.

Спустя некоторое время гражданство Мампасси на сайте РПЛ сменилось с украинского на российское.

В недавнем интервью футболист утверждал, что не занимается получением российского паспорта.