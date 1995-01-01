«Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси получил российский паспорт.

Изначально 18-летний футболист был заявлен на сезон с украинским гражданством. Из-за этого в заявке «Локо» оказалось девять легионеров, что запрещено регламентом.

Спустя некоторое время гражданство Мампасси на сайте РПЛ сменилось с украинского на российское.

В недавнем интервью футболист утверждал, что не занимается получением российского паспорта.

Украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.

Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.

Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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