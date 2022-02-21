Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что не занимается получением российского паспорта.

— Как только ты перешел в «Локо», все сразу написали, что получишь российский паспорт. Это было требование при переходе?

— Такого требования не было. Всe касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за «Локомотив».

— А из-за чего есть такая возможность?

— Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.

— То есть российский паспорт делается?

— Я этим не занимаюсь.

— Если ты получишь паспорт, начнется новая волна хейта.

— Ну, пишут и пишут... В конце концов, все спортсмены — не только футболисты — с этим сталкиваются. Мне писали: «Что он там решал, родители и агент надавили на пацана, чтобы заработать денег». Или: «Предатель». А еще: «Зря, летом был бы в основе «Шахтера».

Я про себя думаю: «Откуда ты знаешь? Сидишь на диване, размышляешь...»

— Твои задачи на полгода?

— Постараться стать основным игроком «Локо».

— Сборная?

— Честно, об этом вообще не думал.