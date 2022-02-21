Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что не занимается получением российского паспорта.
— Как только ты перешел в «Локо», все сразу написали, что получишь российский паспорт. Это было требование при переходе?
— Такого требования не было. Всe касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за «Локомотив».
— А из-за чего есть такая возможность?
— Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.
— То есть российский паспорт делается?
— Я этим не занимаюсь.
— Если ты получишь паспорт, начнется новая волна хейта.
— Ну, пишут и пишут... В конце концов, все спортсмены — не только футболисты — с этим сталкиваются. Мне писали: «Что он там решал, родители и агент надавили на пацана, чтобы заработать денег». Или: «Предатель». А еще: «Зря, летом был бы в основе «Шахтера».
Я про себя думаю: «Откуда ты знаешь? Сидишь на диване, размышляешь...»
— Твои задачи на полгода?
— Постараться стать основным игроком «Локо».
— Сборная?
— Честно, об этом вообще не думал.
- 18-летний украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
- Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
- Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.