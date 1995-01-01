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    Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

    Новичок «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что не занимается получением российского паспорта.

    — Как только ты перешел в «Локо», все сразу написали, что получишь российский паспорт. Это было требование при переходе?

    — Такого требования не было. Всe касалось спортивных вопросов. После всех доводов я был заинтересован в переходе, хотел играть за «Локомотив».

    — А из-за чего есть такая возможность?

    — Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет.

    — То есть российский паспорт делается?

    — Я этим не занимаюсь.

    — Если ты получишь паспорт, начнется новая волна хейта.

    — Ну, пишут и пишут... В конце концов, все спортсмены — не только футболисты — с этим сталкиваются. Мне писали: «Что он там решал, родители и агент надавили на пацана, чтобы заработать денег». Или: «Предатель». А еще: «Зря, летом был бы в основе «Шахтера».

    Я про себя думаю: «Откуда ты знаешь? Сидишь на диване, размышляешь...»

    — Твои задачи на полгода?

    — Постараться стать основным игроком «Локо».

    — Сборная?

    — Честно, об этом вообще не думал.

    • 18-летний украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
    • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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    Мампасси – о переходе в «Локо»: «В Украине подняли такой шум, будто я игрок основы «Шахтера» и сборной»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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