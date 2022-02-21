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  • Мампасси – о переходе в «Локо»: «В Украине подняли такой шум, будто я игрок основы «Шахтера» и сборной»

Мампасси – о переходе в «Локо»: «В Украине подняли такой шум, будто я игрок основы «Шахтера» и сборной»

21 февраля 2022, 15:00
11

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о сложностях при переходе из «Шахтера» в российский клуб.

– Почему ты решился на переезд с Украины в Россию? Ты же понимал, какая будет реакция.

– Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер «Шахтера» не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны.

– Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

– Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

– Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?

– В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод – и все вдруг решили про меня высказаться.

– В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.

– Это я еще ограничил комментарии – могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я предатель.

Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю.

  • 18-летний украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
  • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
  • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Шахтер Мампасси Марк
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1645447132
Ну а чего от фашистского режима ожидать-то???
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portero
1645447617
Это неплохо, черненького парня это может стимулироаать на результат... отступать некуда.
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КаДеС
1645455387
Ничего страшного, судя по тому, как ведут себя укронацисты, правобережная Украина скоро станет пророссийской. И ты для нее перестанешь быть предателем
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