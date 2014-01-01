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    Мампасси – о переходе в «Локо»: «В Украине подняли такой шум, будто я игрок основы «Шахтера» и сборной»

    Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о сложностях при переходе из «Шахтера» в российский клуб.

    – Почему ты решился на переезд с Украины в Россию? Ты же понимал, какая будет реакция.

    – Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер «Шахтера» не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны.

    – Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

    – Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

    Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

    Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

    – Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?

    – В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод – и все вдруг решили про меня высказаться.

    – В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.

    – Это я еще ограничил комментарии – могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я предатель.

    Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю.

    • 18-летний украинец Мампасси перешел в «Локо» из «Шахтера» в декабре.
    • Российский клуб заплатил за него 3 миллиона евро.
    • Контракт игрока с москвичами рассчитан до декабря 2026 года.

    «Локомотив»: «У Мампасси есть российский паспорт. Он не будет считаться легионером в РПЛ»

    «Локо» заявил украинца Мампасси как россиянина. Он говорил, что не занимается получением паспорта

    Мампасси: «Не занимаюсь получением российского паспорта. О сборной даже не думал»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:00
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1104

      стоп кран 16 минут назад

      Паспорт украинский сдай где получил и не будет к тебе претензий....А ежели аполитичен, поезжай к отцу в Конго --там тебе будет аполитичность.

      0
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      Рейтинг: +14708

      KLIM777 1 час назад

      потому что сидящие в интернете хохлодырки, они только тут херои, а на деле они обосутся. Норм люди херню не пишут.

      1
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      Рейтинг: +23412

      bset > KLIM777 33 минуты назад

      Открыл я твои последние комментарии на этом сайте и понимаю, что нормальным человеком тут и не пахнет))

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      Рейтинг: +59083

      portero 1 час назад

      Это неплохо, черненького парня это может стимулироаать на результат... отступать некуда.

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      Рейтинг: +6639

      R_a_i_n 2 часа назад

      Ну а чего от фашистского режима ожидать-то???

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      Рейтинг: +1104

      стоп кран > R_a_i_n 18 минут назад

      Ты забыл слово хунта написать...Али забыл с 2014 года ?)))

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      Рейтинг: +6639

      R_a_i_n > стоп кран 7 минут назад

      А зачем это писать? Это известно всем с 2014 года.

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