Мампасси – о переходе в «Локо»: «В Украине подняли такой шум, будто я игрок основы «Шахтера» и сборной»

Новичок «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о сложностях при переходе из «Шахтера» в российский клуб.

– Почему ты решился на переезд с Украины в Россию? Ты же понимал, какая будет реакция.

– Не люблю легких путей. Чем сложнее, тем интереснее. Понимал, что будет критика. Но если тренер «Шахтера» не видел меня в составе, я решил попробовать зайти с другой стороны.

– Расскажи о реакции, которую ты получил после трансфера.

– Было три волны. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

– Ты видел, как сразу начали набрасываться депутаты с обеих сторон?

– В Украине еще подняли такой шум, будто я игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод – и все вдруг решили про меня высказаться.

– В комментариях под последней фотографией в инстаграме у тебя ад.

– Это я еще ограничил комментарии – могут писать только те, кто подписан. Было много слов поддержки. Но некоторые писали, что я предатель.

Я вообще аполитичен, не слежу за новостями, телевизор не смотрю.