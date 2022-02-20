Златан – о завершении карьеры: «Ибра сам решит, когда заканчивать»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном завершении футбольной карьеры.

«Ибра сам решит, когда остановиться. Многие люди говорят заканчивать карьеру, но я все еще чувствую в себе силы. Я уверен в том, что делаю.

Не знаю, как далеко я зайду, но я всегда стараюсь выходить за рамки. Зачем быть нормальным, когда можно быть сильнее?» – сказал Ибрагимович.

Ибрагимовичу 40 лет.

Его контракт с «Миланом» истекает в конце сезона.

В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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