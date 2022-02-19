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    Златан – о завершении карьеры: «Ибра сам решит, когда заканчивать»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о возможном завершении футбольной карьеры.

    «Ибра сам решит, когда остановиться. Многие люди говорят заканчивать карьеру, но я все еще чувствую в себе силы. Я уверен в том, что делаю.

    Не знаю, как далеко я зайду, но я всегда стараюсь выходить за рамки. Зачем быть нормальным, когда можно быть сильнее?» – сказал Ибрагимович.

    • Ибрагимовичу 40 лет.
    • Его контракт с «Миланом» истекает в конце сезона.
    • В этом сезоне форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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    Ибрагимович: «В «Барселоне» я не был счастлив, мне не хватало адреналина»

    Ибрагимович хочет стать актером после завершения карьеры

    «Милан» готов продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем при условии сокращения зарплаты в 2,3 раза

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14634

      Hektor 84 1 час назад

      Скоро закончишь

      0
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      Рейтинг: +14634

      Hektor 84 1 час назад

      Задолбал уже этот клоун с завышенным самомнением

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