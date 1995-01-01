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    Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

    Участие нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 26-го тура Серии А против «Аталанты» находится под вопросом.

    У россиянина возникли мышечные проблемы, и он до сих пор не вернулся в общую группу, продолжая всю неделю тренироваться индивидуально.

    Маловероятно, что 30-летний форвард успеет восстановиться к ближайшей игре.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Фиорентина» примет «Аталанту» в воскресенье в 14:30 мск.

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    Источник: «РБ Спорт»

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