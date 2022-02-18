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  • Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

18 февраля 2022, 16:23
12

Участие нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 26-го тура Серии А против «Аталанты» находится под вопросом.

У россиянина возникли мышечные проблемы, и он до сих пор не вернулся в общую группу, продолжая всю неделю тренироваться индивидуально.

Маловероятно, что 30-летний форвард успеет восстановиться к ближайшей игре.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
  • «Фиорентина» примет «Аталанту» в воскресенье в 14:30 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Фиорентина Аталанта Кокорин Александр
Комментарии (12)
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Untitled-1
1645190997
неожиданно!
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RusUltras
1645192871
Растянул мышцы ануса
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Fusballer
1645192968
Очередные новости про российского топ-игрока.
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sobaka120982
1645193059
Удивляет как Кокошка всех развёл)))
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NewLife
1645193726
Обучение для работы в думе проходит успешно.
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воинКС
1645194435
Это уметь так разводить клубы, у него ещё с Динамо затяжные больничные, а теперь организм не тянет больше литры вина. А Санёк меньше не пьёт.
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R_a_i_n
1645195584
Такое ощущение, что Какоша заключил пари, что в любой команде будет только лечиться и получать зарплату.
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vmonomah17
1645205313
Видимо Санек в СБ сбербанка больше зарабатывает)
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Валерий2705
1645299931
То что Кокорин не играет, как бы не новость, запарили писать об этом. Новость это если он играет, если забьет, так вообще сенсация.
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Hektor 84
1645308790
Массажиста не пускайте к нему
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