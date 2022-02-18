Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

Участие нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 26-го тура Серии А против «Аталанты» находится под вопросом.

У россиянина возникли мышечные проблемы, и он до сих пор не вернулся в общую группу, продолжая всю неделю тренироваться индивидуально.

Маловероятно, что 30-летний форвард успеет восстановиться к ближайшей игре.