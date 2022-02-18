Кокорин может не сыграть с «Аталантой» из-за мышечных проблем

Участие нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в матче 26-го тура Серии А против «Аталанты» находится под вопросом.
У россиянина возникли мышечные проблемы, и он до сих пор не вернулся в общую группу, продолжая всю неделю тренироваться индивидуально.
Маловероятно, что 30-летний форвард успеет восстановиться к ближайшей игре.
- Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
- В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
- «Фиорентина» примет «Аталанту» в воскресенье в 14:30 мск.
Источник: «РБ Спорт»