Игрок «Уфы» Голубев: «Галицкий – легенда. Ему надо памятник ставить»

Полузащитник «Уфы» и воспитанник «Краснодара» Артем Голубев высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

– Во время твоего пребывания в академии Галицкий часто посещал ваши тренировки?

– Сергей Николаевич вообще фанат футбола. Сколько времени я был в академии, в основной команде, Сергей Николаевич всегда приезжал на наши тренировки и пристально следил за основной командой. Он разговаривал со всеми футболистами, у каждого спрашивал, как он себя чувствует.

Ему надо памятник поставить, потому что он действительно делает многое для всего города, развивает наш футбол. Да, Сергей Николаевич состоятельный человек, но со всеми общается наравне, одним словом — легенда.