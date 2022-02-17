Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Газзаев: «Если «Зенит» пройдет «Бетис», то вполне может дойти до финала Лиги Европы»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах «Зенита» в текущем розыгрыше Лиги Европы.

    «Бетис» показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. «Бетис» реально претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    «Зенит» же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

    На данный момент «Бетис» – один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если «Зенит» пройдет «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала Лиги Европы.

    Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам», – сказал Газзаев.

    • «Зенит» примет «Бетис» сегодня в 20:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

    Смотрите «Зенит» – «Бетис» и забирайте бесплатно фрибет 2000

    Кержаков, Клаудиньо, Малком и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Бетисом»

    Петржела: «Зенит» не проиграет «Бетису». Дзюба выйдет играть за новый контракт как лев»

    Широков: «У «Зенита» есть шансы на победу в матче с «Бетисом». Потеря Фекира и Каналеса может повлиять на результат»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:23
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4065

      ySS 23 минуты назад

      Ну да, там же останутся только ноунеймы в виде Барсы, Дортмунда, Порту или Лацио, Аталанта с Севильей и ещё кое-кто из тех, что победили в группах)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3701

      Питерский князь 24 минуты назад

      Даешь Зенит - Спартаг, в финале.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Suvorov51 28 минут назад

      Ну что ты несешь. что мозги в думе совсем потерял. посмотри какие там команды играют. у кого вы сможите выиграть так только у Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11121

      playsh 33 минуты назад

      Езжай в Орджоникидзе,чмо экс-депутатское,там прогнозируй.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94145
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68772
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru