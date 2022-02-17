Газзаев: «Если «Зенит» пройдет «Бетис», то вполне может дойти до финала Лиги Европы»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах «Зенита» в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Бетис» показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. «Бетис» реально претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

«Зенит» же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

На данный момент «Бетис» – один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если «Зенит» пройдет «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала Лиги Европы.

Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам», – сказал Газзаев.

«Зенит» примет «Бетис» сегодня в 20:45 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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