«Фиорентина»: «Кокорин тренируется индивидуально. Не знаем, когда он вернется в общую группу»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о характере травмы нападающего Александра Кокорина.
«Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе», – сказал Ди Франческо.
- Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»