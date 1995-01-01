«Фиорентина»: «Кокорин тренируется индивидуально. Не знаем, когда он вернется в общую группу»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о характере травмы нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе», – сказал Ди Франческо.

Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

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