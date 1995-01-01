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    «Фиорентина»: «Кокорин тренируется индивидуально. Не знаем, когда он вернется в общую группу»

    Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о характере травмы нападающего Александра Кокорина.

    «Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе», – сказал Ди Франческо.

    • Кокорин не играет с 10 января, когда вышел на замену в матче с «Торино» (0:4).
    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

    «Фиорентина» – о повреждении Кокорина: «Вряд ли у него что-то серьезное. Завтра будут тесты»

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1831

      DMитрий 30 минут назад

      Мне кажется, что и где он "тренируется" вы тоже не знаете.

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      Рейтинг: +2384

      Play 47 минут назад

      Читаю заголовок, а в мыслях отчётливо вижу настоящие мысли руководства Фиорентины: «Кокорин тренируется индивидуально. Мы не знаем зачем он это делает, и когда вернется в Россию»

      2
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