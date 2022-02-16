«Фиорентина»: «Кокорин тренируется индивидуально. Не знаем, когда он вернется в общую группу»

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо рассказал о характере травмы нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин тренируется индивидуально. Пока мы не знаем, когда именно он вернется в общую группу, у него небольшие мышечные проблемы. Но, как мы представляем, скоро он будет в общей группе», – сказал Ди Франческо.