«Зенит» рассчитывает на Дзюбу, переговоры пройдут по окончании сезона («Матч ТВ»)

Дзюба будет впахивать в надежде получить хороший контракт, а потом сдуется....
Нельзя с ним надолго заключать, надо в тонусе его держать. Он и сейчас не тянет больше 30-15 минут, не отрабатывает он большой зарплаты, пора его аппетиты уменьшать...
Переговоры «Зенита» с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта пройдут после окончания сезона.
По информации «Матч ТВ», контракт 33-летнего форварда продлится автоматически, если футболист проведет 70% от общего количества игрового времени в «Зените» в этом сезоне. На данный момент показатель составляет примерно 60%.
Однако, «Зенит» в любом случае рассчитывает на Дзюбу в будущем. Ранее сообщалось, что решение по контракту нападающего должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
- Нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2022 года.
- Форвард выступает за «Зенит» с 2015-го.
- В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.
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«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком