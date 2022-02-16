«Зенит» рассчитывает на Дзюбу, переговоры пройдут по окончании сезона («Матч ТВ»)

Переговоры «Зенита» с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта пройдут после окончания сезона.

По информации «Матч ТВ», контракт 33-летнего форварда продлится автоматически, если футболист проведет 70% от общего количества игрового времени в «Зените» в этом сезоне. На данный момент показатель составляет примерно 60%.

Однако, «Зенит» в любом случае рассчитывает на Дзюбу в будущем. Ранее сообщалось, что решение по контракту нападающего должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.