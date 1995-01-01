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    «Зенит» рассчитывает на Дзюбу, переговоры пройдут по окончании сезона («Матч ТВ»)

    Переговоры «Зенита» с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта пройдут после окончания сезона.

    По информации «Матч ТВ», контракт 33-летнего форварда продлится автоматически, если футболист проведет 70% от общего количества игрового времени в «Зените» в этом сезоне. На данный момент показатель составляет примерно 60%.

    Однако, «Зенит» в любом случае рассчитывает на Дзюбу в будущем. Ранее сообщалось, что решение по контракту нападающего должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    • Нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2022 года.
    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015-го.
    • В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.

    Чистяков: «Чувство юмора Дзюбы не утомляет. С ним классно находиться рядом»

    «Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком

    Чистяков: «В РПЛ тяжелее всего бороться против Дзюбы»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии13
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      Рейтинг: +58643

      portero 7 минут назад

      Дзюба будет впахивать в надежде получить хороший контракт, а потом сдуется....
      Нельзя с ним надолго заключать, надо в тонусе его держать. Он и сейчас не тянет больше 30-15 минут, не отрабатывает он большой зарплаты, пора его аппетиты уменьшать...

      0
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      Рейтинг: +23357

      bset 18 минут назад

      Байер тоже расчитывает на Дзюбу. Азмуну без него одиноко.

      1
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      Рейтинг: +28095

      silver29 23 минуты назад

      Жалко, что семеныч этого не знал ((( , а то засох как осенний лист крикнув об автоматическом продлении контракта и не ответил когда ему процетировал контракт дрочинио. В руководстве сенита мнением Семака пренебрегают, ну нет от дрочера проку кроме бузы и болтовни.

      0
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      Рейтинг: +437

      Suvorov51 33 минуты назад

      Не помню где то прочел что Мишка шляпа.побреет задницу если бомжатник выиграет лигу европы. вот интересно. а как он её Щубе покажет . это ведь опасно

      0
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      Рейтинг: +14012

      житель СПб 45 минут назад

      На самом деле, исходя из это схемы - его судьба в его собственных руках (сорри за оговорку двусмысленную; а точнее - ногах)! То есть будет играть хорошо - будет и игровое время, и контракт продлится автоматически. Будет играть так, как сейчас - придется думать, что с ним делать.

      1
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      Рейтинг: +9543

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Нравится или нет , но в нашей лиге он самый результативный , так почему от него надо отказываться ?

      2
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      Рейтинг: +437

      Suvorov51 > Alekxei Z. 28 минут назад

      Да и не надо отказываться. работает рукаку и хорошо. возможно еще и в сборную вызов получит и тогда держись гейропа. всех бельгийцев порвет. ведь было дело. рвал а те не знали что и делать

      0
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      Рейтинг: +9543

      Alekxei Z. > Suvorov51 5 минут назад

      Вот ты точно только руками по клаве работаешь, рукоблуд , а он за свою карьеру всё таки что-то добился.
      А Бельгию к чему приплёл ?
      Они первые в рейтинге ФИФА и немногие смогут их порвать, тем более 35-ая Россия.
      У вас каша в голове.

      0
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      Рейтинг: +4245

      Бомбардиръ 1 час назад

      Его судьба в руках Семака, который на международной арене ничего не может сделать)

      1
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      Рейтинг: +38906

      Project Бабангида > Бомбардиръ 40 минут назад

      не привык как то Артём когда чья то рука за "судьбу" его держит )

      3
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      Рейтинг: +4245

      Бомбардиръ > Project Бабангида 35 минут назад

      Да)
      И я удивляюсь, что он всё ещё молчит насчёт этого.

      1
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      Рейтинг: +759

      Каменный стояк 1 час назад

      К лету как раз Коко купят за 30 лямов евро.....и будет самый грозный атакующий дуплет Европы

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      Рейтинг: +13837

      Cleaner > Каменный стояк 48 минут назад

      Спартак своего Коко никому не отдаст!..)

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