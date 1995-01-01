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    «Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком

    «Зенит» в ближайшее время может предложить новый контракт нападающему Артему Дзюбе.

    Как пишет «СЭ», руководство готово продлить соглашение с 33-летним россиянином, но окончательное решение по этому вопросу должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

    На данный момент Семак сомневается, что Дзюба нужен будет «Зениту» в будущем.

    • Нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2022 года.
    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015-го.
    • В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:38
    Комментарии11
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      Рейтинг: +11056

      playsh 10 минут назад

      По большому счёту,от бревна избавляться надо.Той роли,которую он раньше играл в команде,больше не будет,а в любой другой роли он в команде всем мозг вынесет в силу своей зависти к другим ребятам,сменившем его.Умерла так умерла.Сема,срочно избавляйся.

      1
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      Рейтинг: +12

      ПалкоВводецъ_1 11 минут назад

      Походу скоро у Дзюбинатора закат карьеры в Зените. Славненько наколотил голов. А уж сколько приветов передал Федуну, не счесть. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +12882

      NewLife 13 минут назад

      Сережа, чтобы принять правильное решение, посоветуйся с Карпиными и с Фенербахче.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1028

      Taps 27 минут назад

      Отработанный материал
      как и сам Семак.
      Давай, до свидания ...

      1
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      Рейтинг: +13831

      Cleaner 41 минуту назад

      Тут вопрос в другом. НУЖЕН ли сам СЕМЕК Зениту?

      0
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      Рейтинг: +14688

      KLIM777 45 минут назад

      хватит уже

      2
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      Рейтинг: +28093

      silver29 52 минуты назад

      Как то странно звучит сетит готов, Семак нет, они что в разных измерениях существуют ? Хотя лично я понимаю Серегу, не каждый может доверять проходимцу который называет тренера "земляным червем".

      3
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      Рейтинг: +5998

      Semenycch 1 час назад

      Эти московские СМИ вообще охренели! Уроды, какой новый контракт, если действующий продлевается автоматически?

      1
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      Рейтинг: +28093

      silver29 > Semenycch 48 минут назад

      там в контракте 2+1 есть оговорка " если Дзюба проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени.", а это в компетенции Семака, будет 69 % и досвидос.

      4
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      Рейтинг: +13831

      Cleaner > Semenycch 38 минут назад

      Автоматически - это на год. Дзюбе этого недостаточно. Он или уйдет или подпишет новый контракт минимум 2+1. Пусть и не на те деньги, что сейчас.

      1
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      Рейтинг: +11056

      playsh > Cleaner 18 минут назад

      ...и не на ту "должность" - либо на роль центрального защитника,либо на полировщика скамейки.

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