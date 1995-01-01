«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком

По большому счёту,от бревна избавляться надо.Той роли,которую он раньше играл в команде,больше не будет,а в любой другой роли он в команде всем мозг вынесет в силу своей зависти к другим ребятам,сменившем его.Умерла так умерла.Сема,срочно избавляйся.
«Зенит» в ближайшее время может предложить новый контракт нападающему Артему Дзюбе.
Как пишет «СЭ», руководство готово продлить соглашение с 33-летним россиянином, но окончательное решение по этому вопросу должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
На данный момент Семак сомневается, что Дзюба нужен будет «Зениту» в будущем.
- Нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2022 года.
- Форвард выступает за «Зенит» с 2015-го.
- В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.
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