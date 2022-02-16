Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком

«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком

16 февраля 2022, 10:38
10

«Зенит» в ближайшее время может предложить новый контракт нападающему Артему Дзюбе.

Как пишет «СЭ», руководство готово продлить соглашение с 33-летним россиянином, но окончательное решение по этому вопросу должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

На данный момент Семак сомневается, что Дзюба нужен будет «Зениту» в будущем.

  • Нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2022 года.
  • Форвард выступает за «Зенит» с 2015-го.
  • В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.

Смотрите матчи Лиги чемпионов и получите фрибет 2000

Еще по теме:
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 9
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1645000693
Отработанный материал как и сам Семак. Давай, до свидания ...
Ответить
NewLife
1645001530
Сережа, чтобы принять правильное решение, посоветуйся с Карпиными и с Фенербахче.
Ответить
Plyash
1645001712
По большому счёту,от бревна избавляться надо.Той роли,которую он раньше играл в команде,больше не будет,а в любой другой роли он в команде всем мозг вынесет в силу своей зависти к другим ребятам,сменившем его.Умерла так умерла.Сема,срочно избавляйся.
Ответить
portero
1645003801
выходы на замену на 20 минут не более... Решать Семаку??? , от Дзюбы много негатива....
Ответить
Из Твери Леха
1645004895
Наверное, на местном уровне это неплохо, накидать голов спартачку, стать лучшим бомбардиром с 10 забитыми пенальти, но разве это то, к чему Зениту нужно стремиться? Уже который год надо бы сплавить Дзюбу и эту забросочную-столбовую тактику, чтоб дальше двигаться, но видимо функционерам местным это и не нужно. Их все устраивает, плывут по течению, берут трофеи в местном болотном РПЛ, громят спартачок, но а дальше в ЛЧ происходит мрак и семаковские бездарные отговорки: побеждать? такого не было в моем контракте.
Ответить
житель СПб
1645004989
Я бы продлил. Но с особой ценой, с другими задачами. Да, на 20-30 минут он может быть очень полезен. И при его моральной поддержке - поддержит и команду.
Ответить
Hektor 84
1645027450
От бревна уже 2-3 сезона толку нет. ЛЧ тому в подтверждение.
Ответить
serglider
1645116326
"Решать Семаку" - смеееешно... Что решает Семак? Ни-че-го он не решает! У Зени треть команды непонятных пассажиров, а все спорят нужно ли продлевать контракт с Зюбой, типа ждем решение Семака... Решать будут боссы Газпрома и та шушера которая рядом с ними трется.
Ответить
Главные новости
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
09:48
Клубы РПЛ хотят заставить платить 10 миллионов за тренера-иностранца
09:19
1
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
08:59
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
08:47
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
08:30
3
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Все новости
Все новости
Игрок «Оренбурга» назвал команду претендентом на чемпионство
09:36
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
1
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
14
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
7
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
22
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
3
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
29
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
7
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
17
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
37
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+