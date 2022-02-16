«Зенит» готов предложить новый контракт Дзюбе, окончательное решение – за Семаком

«Зенит» в ближайшее время может предложить новый контракт нападающему Артему Дзюбе.

Как пишет «СЭ», руководство готово продлить соглашение с 33-летним россиянином, но окончательное решение по этому вопросу должен принять главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

На данный момент Семак сомневается, что Дзюба нужен будет «Зениту» в будущем.

Нынешний контракт Дзюбы истекает летом 2022 года.

Форвард выступает за «Зенит» с 2015-го.

В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах.

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