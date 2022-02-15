Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». Скриньте»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук уверен, что московский клуб в скором времени может прервать доминирование «Зенита» в РПЛ.

«То, как быстро развивается «Динамо» и как правильно развивается «Динамо», поверьте мне... Как говорят в твитере: «скриньте» – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита».

По функционалу, академии, скаутингу сто процентов будет выше. По результату, может, «Зенит» ещe будет выше, потому что «Зенит» может больше себе позволить на затраты по футболистам», – сказал Орещук.