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  • Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». Скриньте»

Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». Скриньте»

15 февраля 2022, 16:19
14

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук уверен, что московский клуб в скором времени может прервать доминирование «Зенита» в РПЛ.

«То, как быстро развивается «Динамо» и как правильно развивается «Динамо», поверьте мне... Как говорят в твитере: «скриньте» – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита».

По функционалу, академии, скаутингу сто процентов будет выше. По результату, может, «Зенит» ещe будет выше, потому что «Зенит» может больше себе позволить на затраты по футболистам», – сказал Орещук.

  • «Динамо» в этом сезоне РПЛ идет на 2-м месте.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» после 18 туров – 2 очка.

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Источник: ютуб-канал «oSporte TV»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (14)
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portero
1644932768
Зачем скринить тебя??? Тем паче через два-три года... прогнозист...
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serglider
1644933744
Ага! Выше Динамо Зенита... будет... скриньте и... с разу включил "заднию", типа у Зени бабок много, может себе позволить покупать качественных игроков, так что возможны варианты... Что Зеня будет выше Динамо))) Короче гора, родила мышь! Вместо того, что бы поставить лям на Динамо или другой интерес (как вариант: при свидетелях, сожрать лист с распечаткой этого его прогноза), балабол решил просто сотрясти медиа пространство своим пустозвонством.
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Ганнибал Лектор
1644935545
Надо его проверить на допинг, он явно что-то употребляет. Первый за последние лет 15 стабильный сезон и сразу имперские амбиции. Забавно...
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alp
1644937784
что за бред я сейчас прочитал??
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alefreddy
1644939662
хочется верить но тягаться с деньгами ГазПрома вряд ли получится
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Hektor 84
1644943662
Сколько раз уже Динамо вот так развивалось? И к чему это всё приводило? Будет и будет, поживем увидим. А так заскринили! Если так не будет публично признаешь себя писдаболищем?
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paracetamol
1644948927
По игре с Веннсюсселем этого не видно было. Была шайка обормотов, которая не знала куда бежать и мячик пинать. Посмотри для сравнения игру Зенита с датским чемпионом, где и бразила был всего один.
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Persona_non_Grata
1644958551
Сейчас "власть" делает упор на силовые структуры - газпром может и подвинуться ( политика штука тонкая )
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Томик
1644963093
Накупили молодежи, запихнули денег в команду...Видали таких развитий немеряно. По окончании чемпионата посмотрим на этот вектор развития - достаточен ли модуль и туда ли он направлен вообще.
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Spirit_78
1644965312
Много амбиций у Динамо было в разные периоды, заканчивалось всё примерно одинаково. Мне кажется, сейчас хвалиться стали рановато.
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