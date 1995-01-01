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    Орещук: «Через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита». Скриньте»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук уверен, что московский клуб в скором времени может прервать доминирование «Зенита» в РПЛ.

    «То, как быстро развивается «Динамо» и как правильно развивается «Динамо», поверьте мне... Как говорят в твитере: «скриньте» – через два-три года «Динамо» будет выше «Зенита».

    По функционалу, академии, скаутингу сто процентов будет выше. По результату, может, «Зенит» ещe будет выше, потому что «Зенит» может больше себе позволить на затраты по футболистам», – сказал Орещук.

    • «Динамо» в этом сезоне РПЛ идет на 2-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» после 18 туров – 2 очка.

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    Источник: ютуб-канал «oSporte TV»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5842

      Ганнибал Лектор 9 минут назад

      Надо его проверить на допинг, он явно что-то употребляет. Первый за последние лет 15 стабильный сезон и сразу имперские амбиции. Забавно...

      1
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      Рейтинг: +1923

      serglider 39 минут назад

      Ага! Выше Динамо Зенита... будет... скриньте и... с разу включил "заднию", типа у Зени бабок много, может себе позволить покупать качественных игроков, так что возможны варианты... Что Зеня будет выше Динамо))) Короче гора, родила мышь! Вместо того, что бы поставить лям на Динамо или другой интерес (как вариант: при свидетелях, сожрать лист с распечаткой этого его прогноза), балабол решил просто сотрясти медиа пространство своим пустозвонством.

      2
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      Рейтинг: +756

      Дубина 52 минуты назад

      Много команд у нас сильнее баклажанов!
      Просто у газпрома свои правила и законы в чемпионате!
      И мафия ихняя вся питерская!
      Видим мы наших липовых чампионов в европе,вечно последние,от МЯЛЬМЕ кое как отскакивают,а Брюгге с Андерлехтом играючи обыгрывают помойку!!!

      Пока рулем правит газпром,ни кому у нас не чего не светит - не дадут просто!!!

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      Рейтинг: +3769

      tarasofka > Дубина 20 минут назад

      сцук, ты про ПЮНИК сраный провизжи, как спартаг от него отскочил при помощи судьи. ахаха!

      1
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      Рейтинг: +58548

      portero 56 минут назад

      Зачем скринить тебя???
      Тем паче через два-три года... прогнозист...

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