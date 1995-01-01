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    Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел в основе на матч 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз». Россиянина заменили первым в составе базельцев – на 62-й минуте. За две минуты до этого гости оказались в меньшинстве.

    Это был второй матч Чалова за «Базель». Ни в одном он не отметился результативными действиями.

    К 79-й минуте «Базель» уступает 1:3.

    • Аренда Чалова рассчитана до лета (он принадлежит ЦСКА).
    • Это 1-й зарубежный опыт Чалова.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

    Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Янг Бойз»

    Журналист Шнякин: «Чалов ради «Базеля» согласился вдвое уменьшить зарплату»

    Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +311

      lipatov32 5 минут назад

      Очередное отечественное бревно!!!

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      Рейтинг: +1592

      кто там 14 минут назад

      гЫнер уже обновляет почту с трансферным предложением от МЮ по чалову???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Теркчанин 30 минут назад

      Теперь у Кокоры появился помощник,не все шишки будут летать в него)))

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      Рейтинг: +15978

      Garrincha58 41 минуту назад

      кого то он мне напоминает

      1
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      Рейтинг: +968

      SuperNils 55 минут назад

      Очередной русский "гений" уровня Шинника поехал в Европу позориться.

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