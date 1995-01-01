Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

Нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел в основе на матч 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз». Россиянина заменили первым в составе базельцев – на 62-й минуте. За две минуты до этого гости оказались в меньшинстве.

Это был второй матч Чалова за «Базель». Ни в одном он не отметился результативными действиями.

К 79-й минуте «Базель» уступает 1:3.

Аренда Чалова рассчитана до лета (он принадлежит ЦСКА).

Это 1-й зарубежный опыт Чалова.

Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

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