Чалов в матче с «Янг Бойз» оказался первым замененным. У россиянина в «Базеле» 2 игры, 0 результативных действий

Нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел в основе на матч 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Янг Бойз». Россиянина заменили первым в составе базельцев – на 62-й минуте. За две минуты до этого гости оказались в меньшинстве.
Это был второй матч Чалова за «Базель». Ни в одном он не отметился результативными действиями.
К 79-й минуте «Базель» уступает 1:3.
- Аренда Чалова рассчитана до лета (он принадлежит ЦСКА).
- Это 1-й зарубежный опыт Чалова.
- Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).
Источник: Бомбардир.ру