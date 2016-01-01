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    Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что мог оказаться в другом клубе РПЛ. Были переговоры.

    «С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, – переговорами занимался агент.

    От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером – после этого я понял, что всe очень серьeзно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты – был настроен на трансфер именно в «Динамо», – сказал уругваец.

    • У 28-летнего экс-игрока «Милана» 7 матчей в сезоне РПЛ.
    • Он стоит 3,5 миллиона евро.
    • «Динамо» возобновит сезон 26 февраля матчем РПЛ против аутсайдера «Химок».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +538

      111Hunter111 35 минут назад

      правильный выбор, с проводницами далеко не уедешь, а бомжи плохому научат.

      2
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      Рейтинг: +645

      Дубина > 111Hunter111 6 минут назад

      Особенно дзюба в раздевалке!!!!

      0
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      Рейтинг: +645

      Дубина 36 минут назад

      Хоть куда только не газмяс,все правильно!
      В бзяните уже бы сгнил))

      1
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      Рейтинг: +58377

      portero 44 минуты назад

      Посмотрим с каким настроением ты будешь играть в РПЛ, а то можешь и захандрить увидев наши поля в феврале-марте....

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