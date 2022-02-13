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  • Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»

Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»

13 февраля 2022, 08:50
5

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что мог оказаться в другом клубе РПЛ. Были переговоры.

«С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, – переговорами занимался агент.

От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером – после этого я понял, что всe очень серьeзно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты – был настроен на трансфер именно в «Динамо», – сказал уругваец.

  • У 28-летнего экс-игрока «Милана» 7 матчей в сезоне РПЛ.
  • Он стоит 3,5 миллиона евро.
  • «Динамо» возобновит сезон 26 февраля матчем РПЛ против аутсайдера «Химок».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Локомотив Лаксальт Диего
Комментарии (5)
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portero
1644733254
Посмотрим с каким настроением ты будешь играть в РПЛ, а то можешь и захандрить увидев наши поля в феврале-марте....
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111Hunter111
1644733802
правильный выбор, с проводницами далеко не уедешь, а бомжи плохому научат.
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Вомбат
1644738276
Переговоры насчет Лаксальта у Зенита были 7 лет назад, когда команду тренировал Вмллаш-Боаш, а Лаксальта только что вызали первый раз в сборную Уругвая. Тогда он был молодой, перспективный и за него хотели очень много, кажется 20 млн евро. Зенит же предлагал вдвое меньше, и в цене не сошлись. Сейчас Лаксальт уже опытный мастеровитый игрок, и поэтому его с радостью продали за 3.5 млн евро. Короче, для Динамо он в самый раз.
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Persona_non_Grata
1644747468
Бог уберег !
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