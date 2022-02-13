Лаксальт: «До «Динамо» вел реальные переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, что мог оказаться в другом клубе РПЛ. Были переговоры.

«С кем из российских клубов были реальные переговоры до перехода в «Динамо»? С «Зенитом» и «Локомотивом». Честно, уже не помню, что именно не сложилось, – переговорами занимался агент.

От «Динамо» мы получили конкретное предложение и начали общаться за три месяца до того, как состоялся переход. Разговаривали с генеральным директором и с главным тренером – после этого я понял, что всe очень серьeзно. Поэтому даже особо не рассматривал другие варианты – был настроен на трансфер именно в «Динамо», – сказал уругваец.

У 28-летнего экс-игрока «Милана» 7 матчей в сезоне РПЛ.

Он стоит 3,5 миллиона евро.

«Динамо» возобновит сезон 26 февраля матчем РПЛ против аутсайдера «Химок».

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