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    Семин: «Дзюба продолжит приносить пользу «Зениту», изменится только его игровое время»

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин порассуждал о роли нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

    – Авторитетный Дзюба по-прежнему в команде. Какую видите у него роль в обновленном «Зените»?

    – Вы правильно заметили, что Дзюба – авторитетный игрок. Теперь задача тренера эффективно использовать такого футболиста в новой ситуации, когда выбор в атаке очень широкий.

    Но, думаю, глобально роль Дзюбы не поменяется. Он как приносил пользу, так и продолжит ее приносить в дальнейшем. Изменится только его игровое время. Все матчи в чемпионате России он проводить уже не будет.

    – Но привык-то Артем быть ведущим и незаменимым игроком! И его выкрики в адрес тренера после удачных выходов на замену об этом напоминают.

    – Думаю, на участие во всех матчах ему рассчитывать будет сложно, да и вообще это сложно – играть постоянно. Но 70-80 процентов, думаю, вполне возможно.

    Везде сейчас в мировом футболе проводится активная ротация. Международный календарь очень плотный, игр много, а есть еще и травмы, и эпидемиологическая ситуация диктует условия.

    Поэтому сегодня очень мало футболистов, которые постоянно выходят на поле. Но Дзюба может приносить пользу и в другом игровом режиме.

    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.

    Гунько – о Дзюбе и сборной: «Он сильнее, когда ему противостоят все. Можно попробовать на этом сыграть»

    Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»

    Дивеев: «Дзюба, может, даже лучше играет корпусом, чем Лукаку»

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 14:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3208

      ААМ 25 минут назад

      Прав старик

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      Рейтинг: +1067

      стоп кран 36 минут назад

      Выпускайте Дзюбу во втором тайме когда команда проигрывает и один гол все решит. Дзюба мастер симуляций --пенальти заработает. Матч с Мальме это ярко показал.

      0
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      Рейтинг: +1244

      Форвард 79 41 минуту назад

      Он хорош когда надо продавить массированую, но не совсем классную оборону, а бооее классные команды вполне легко ему противостоят

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      Рейтинг: +10878

      playsh 41 минуту назад

      Сёмин здесь каким боком?Говорить прописные и очевидные истины мастеров полно,на МатТв их не счесть.Может,Палычу туда податься,в компанию Евгения Серафимовича?Думаю,шоу будет весьма рейтинговым.

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      Рейтинг: +356

      Demgel 42 минуты назад

      Пока Артемка не начнет приносить пользу в еврокубках, то так и будет "суперколхозым" игрочишкой.А свой авторитет и положение среди адекватных болелов он уже давно просрал.

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      Рейтинг: +10878

      playsh > Demgel 40 минут назад

      ...спустил в унитаз?

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      Рейтинг: +1067

      стоп кран > playsh 34 минуты назад

      спустил правой рукой и бегством из сборной.

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      Рейтинг: +356

      Demgel > playsh 30 минут назад

      Товарищ,пусть скажет спасибо своим пиарщикам, которые на всю страну по СМИ говорили что заниматься капитану сборной онанизмом на камеру это нормально.Во дворе есть его поклонники,говорят мол Красавчик ДЗЮБА положил болт на всю страну.......Артемка как и его сектанты,защитники пока так и не повзрослели(((Хотя,это их выбор.

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      Рейтинг: +532

      111Hunter111 50 минут назад

      Больше время будет проводить с кем то в раздевалке.

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      Рейтинг: +2098

      СуперПАВ9 1 час назад

      И Семака и Дзюбу попрошу на выход

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      Рейтинг: +356

      Demgel > СуперПАВ9 45 минут назад

      Оба уже бесят, особенно Сережка.

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