Семин: «Дзюба продолжит приносить пользу «Зениту», изменится только его игровое время»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин порассуждал о роли нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

– Авторитетный Дзюба по-прежнему в команде. Какую видите у него роль в обновленном «Зените»?

– Вы правильно заметили, что Дзюба – авторитетный игрок. Теперь задача тренера эффективно использовать такого футболиста в новой ситуации, когда выбор в атаке очень широкий.

Но, думаю, глобально роль Дзюбы не поменяется. Он как приносил пользу, так и продолжит ее приносить в дальнейшем. Изменится только его игровое время. Все матчи в чемпионате России он проводить уже не будет.

– Но привык-то Артем быть ведущим и незаменимым игроком! И его выкрики в адрес тренера после удачных выходов на замену об этом напоминают.

– Думаю, на участие во всех матчах ему рассчитывать будет сложно, да и вообще это сложно – играть постоянно. Но 70-80 процентов, думаю, вполне возможно.

Везде сейчас в мировом футболе проводится активная ротация. Международный календарь очень плотный, игр много, а есть еще и травмы, и эпидемиологическая ситуация диктует условия.

Поэтому сегодня очень мало футболистов, которые постоянно выходят на поле. Но Дзюба может приносить пользу и в другом игровом режиме.