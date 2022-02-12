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  • Семин: «Дзюба продолжит приносить пользу «Зениту», изменится только его игровое время»

Семин: «Дзюба продолжит приносить пользу «Зениту», изменится только его игровое время»

12 февраля 2022, 14:50
13

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин порассуждал о роли нападающего Артема Дзюбы в «Зените».

– Авторитетный Дзюба по-прежнему в команде. Какую видите у него роль в обновленном «Зените»?

– Вы правильно заметили, что Дзюба – авторитетный игрок. Теперь задача тренера эффективно использовать такого футболиста в новой ситуации, когда выбор в атаке очень широкий.

Но, думаю, глобально роль Дзюбы не поменяется. Он как приносил пользу, так и продолжит ее приносить в дальнейшем. Изменится только его игровое время. Все матчи в чемпионате России он проводить уже не будет.

– Но привык-то Артем быть ведущим и незаменимым игроком! И его выкрики в адрес тренера после удачных выходов на замену об этом напоминают.

– Думаю, на участие во всех матчах ему рассчитывать будет сложно, да и вообще это сложно – играть постоянно. Но 70-80 процентов, думаю, вполне возможно.

Везде сейчас в мировом футболе проводится активная ротация. Международный календарь очень плотный, игр много, а есть еще и травмы, и эпидемиологическая ситуация диктует условия.

Поэтому сегодня очень мало футболистов, которые постоянно выходят на поле. Но Дзюба может приносить пользу и в другом игровом режиме.

  • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Семин Юрий
Комментарии (13)
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111Hunter111
1644670235
Больше время будет проводить с кем то в раздевалке.
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Demgel
1644670704
Пока Артемка не начнет приносить пользу в еврокубках, то так и будет "суперколхозым" игрочишкой.А свой авторитет и положение среди адекватных болелов он уже давно просрал.
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Plyash
1644670769
Сёмин здесь каким боком?Говорить прописные и очевидные истины мастеров полно,на МатТв их не счесть.Может,Палычу туда податься,в компанию Евгения Серафимовича?Думаю,шоу будет весьма рейтинговым.
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Форвард 79
1644670798
Он хорош когда надо продавить массированую, но не совсем классную оборону, а бооее классные команды вполне легко ему противостоят
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ААМ
1644671755
Прав старик
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R_a_i_n
1644675089
Изгой он уже...Зюба эта
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portero
1644675285
20 минут максимум и Дзюба что может выдаст за это время... Конечно он будет полезен, но не в старте.
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