Де Хеа – об отсутствии трофеев у «МЮ»: «Думаю, нас кто-то проклял»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о том, что команда не выиграла ни одного трофея с 2017 года.
«Думаю, нас кто-то проклял или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит. Люди часто спрашивают меня об этом, и мы обсуждаем с партнерами данную проблему.
Наша команда должна бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы, но я не знаю, почему этого не происходит», – сказал испанец.
- В 2017 году «МЮ» победил в Лиге Европы.
- Команда не выигрывает АПЛ с 2013 года.
- Де Хеа в этом сезоне пропустил 38 голов в 29 матчах.
Источник: Goal.com