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    Де Хеа – об отсутствии трофеев у «МЮ»: «Думаю, нас кто-то проклял»

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о том, что команда не выиграла ни одного трофея с 2017 года.

    «Думаю, нас кто-то проклял или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит. Люди часто спрашивают меня об этом, и мы обсуждаем с партнерами данную проблему.

    Наша команда должна бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы, но я не знаю, почему этого не происходит», – сказал испанец.

    • В 2017 году «МЮ» победил в Лиге Европы.
    • Команда не выигрывает АПЛ с 2013 года.
    • Де Хеа в этом сезоне пропустил 38 голов в 29 матчах.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2379

      petrucho-spb 28 минут назад

      Сильная турнир АПЛ сильные команды и все хотят побеждать.

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