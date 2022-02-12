Де Хеа – об отсутствии трофеев у «МЮ»: «Думаю, нас кто-то проклял»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о том, что команда не выиграла ни одного трофея с 2017 года.

«Думаю, нас кто-то проклял или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит. Люди часто спрашивают меня об этом, и мы обсуждаем с партнерами данную проблему.

Наша команда должна бороться за большее количество трофеев, за более важные титулы, но я не знаю, почему этого не происходит», – сказал испанец.