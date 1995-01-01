Чалов: «Если буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную»

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Нападающий «Базеля» Федор Чалов заявил о желании вернуться в сборную России.
– Рассматриваю ли я переход в «Базель» как шанс реанимировать карьеру?
– Это отличная возможность для меня, и я постараюсь ею воспользоваться. «Базель» имеет прекрасную инфраструктуру и великую историю. Я был очень рад этой перемене в карьере.
– В последний раз вы играли за сборную в ноябре 2020 года. Надеетесь сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022?
- Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Я не знаю, что произойдет в будущем. Но если я буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную.
- Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
- В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.
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