Чалов: «Если буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную»

Нападающий «Базеля» Федор Чалов заявил о желании вернуться в сборную России.

– Рассматриваю ли я переход в «Базель» как шанс реанимировать карьеру?

– Это отличная возможность для меня, и я постараюсь ею воспользоваться. «Базель» имеет прекрасную инфраструктуру и великую историю. Я был очень рад этой перемене в карьере.

– В последний раз вы играли за сборную в ноябре 2020 года. Надеетесь сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022?

- Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Я не знаю, что произойдет в будущем. Но если я буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную.