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    Чалов: «Если буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную»

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов заявил о желании вернуться в сборную России.

    – Рассматриваю ли я переход в «Базель» как шанс реанимировать карьеру?

    – Это отличная возможность для меня, и я постараюсь ею воспользоваться. «Базель» имеет прекрасную инфраструктуру и великую историю. Я был очень рад этой перемене в карьере.

    – В последний раз вы играли за сборную в ноябре 2020 года. Надеетесь сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022?

    - Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Я не знаю, что произойдет в будущем. Но если я буду успешно выступать за «Базель», то смогу вернуться в сборную.

    • Чалова взяли в аренду до конца сезона без права выкупа.
    • В первом матче за «Базель» он провел на поле 88 минут.

    Чалов: «Швейцария прекрасна. Большое отличие от России – дороги»

    «Базель» может купить Чалова, если ЦСКА захочет его продать

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    Источник: Nau.ch

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +13736

      Cleaner 50 минут назад

      Языком молоть это не голы забивать. Докажи что наговорил. Иначе - пенсия...

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      Рейтинг: +26430

      Боцман59rus > Cleaner 44 минуты назад

      _там Федя укарпуши, так чтоЧалову нужно просто не умереть на поле, в спортивном плане он даже мертвый на две головы лучше разрисованного

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      Рейтинг: +13736

      Cleaner > Боцман59rus 38 минут назад

      Карпуша то каким боком к сборной? 1 апреля его отправят в отставку. Повеселят народ.)

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      Рейтинг: +26430

      Боцман59rus > Cleaner 28 минут назад

      только рад за показушника....там еще и жена нарисовалась,хайпует на профессии мужа, пр..ут отбор и все кончится

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      Рейтинг: +3632

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Для игрока, проведшего за сборную лишь 3 игры, слово "вернуться" звучит немного пафосно.

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