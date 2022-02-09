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  • Эджуке: «За полтора года в России ни разу не столкнулся с расизмом. Я постоянно улыбаюсь»

Эджуке: «За полтора года в России ни разу не столкнулся с расизмом. Я постоянно улыбаюсь»

9 февраля 2022, 16:27
6

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке заявил, что не сталкивался с расизмом в России после перехода в столичный клуб в 2020 году.

— В самом первом интервью в России в 2020 году тебя спрашивали, не пугает ли тема расизма. За полтора года сталкивался с чем-то подобным?

— Ни разу! В России все крайне дружелюбны, и мне здесь комфортно. Я постоянно улыбаюсь! Может, поэтому мне проще находить общий язык со всеми. Мне правда нравится в России. Москва стала мне домом, поэтому мне здесь легко жить и играть.

  • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Эджуке Чидера
Комментарии (6)
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serglider
1644414531
Хочешь увидеть расизм в России? Поселись где-нибудь в Берулево)))
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Plyash
1644414604
Я ещё одного человека знаю,который постоянно улыбается.Это мой сосед,он пять лет тому назад сильно ушиб голову об асфальт.С тех пор,не переставая, улыбается. Слава богу у тебя,Эджуке,другая история и очень хорошая,приятная причина для счастливого лица.
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ALEX ML
1644431520
Палец покажи и с со смеху сдохнет
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