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    Эджуке: «За полтора года в России ни разу не столкнулся с расизмом. Я постоянно улыбаюсь»

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке заявил, что не сталкивался с расизмом в России после перехода в столичный клуб в 2020 году.

    — В самом первом интервью в России в 2020 году тебя спрашивали, не пугает ли тема расизма. За полтора года сталкивался с чем-то подобным?

    — Ни разу! В России все крайне дружелюбны, и мне здесь комфортно. Я постоянно улыбаюсь! Может, поэтому мне проще находить общий язык со всеми. Мне правда нравится в России. Москва стала мне домом, поэтому мне здесь легко жить и играть.

    • ЦСКА купил Эджуке у «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА истекает летом 2024 года.

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    Источник: Sport24

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