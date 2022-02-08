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    Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился впечатлениями от легионеров «Зенита». При этом он отметил форварда Артема Дзюбу.

    — Нет ощущения, что «Динамо» просто не хватит материального ресурса, который есть у «Зенита»?

    — У «Зенита» этот ресурс был и год, и два, и три назад.

    — Да, но сейчас там целая группа качественных бразильцев.

    — У «Зенита» пять бразильцев, а в «Динамо» ряд топовых россиян.

    — По-вашему, это сопоставимые силы?

    — Понятно, что все пять бразильцев — хорошие игроки. Но, на всякий случай, лучший футболист по системе «гол+пас» в РПЛ — Дзюба.

    • У Дзюбы в этом сезоне РПЛ 14 баллов за результативность.
    • Он 2-й бомбардир сезона (10 голов).
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Дзюба перед тренировкой станцевал с Барриосом

    Онопко посетил сбор «Зенита» в Португалии, поговорив с Дзюбой, Сергеевым и Адамовым

    Дзюба не хочет переходить в «Фенербахче», его приоритет – клубы РПЛ

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1029

      Борисыч1 6 минут назад

      Из того же вью:
      "— Ваш прогноз на финиш сезона в РПЛ: кому-то реально опередить «Зенит» в этом сезоне?
      — Конечно. Основной конкурент «Зенита» — «Динамо». Оно точно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство."
      И дальше:
      "Я прям вижу: сидит Богданыч и говорит своему штабу: «Ну все, у меня пять бразильцев, пните им мяч, они все сделают. Тренировать больше не надо, давайте пойдем покурим, а потом, может, стандарты посмотрим»." ))

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      Рейтинг: +1029

      Борисыч1 33 минуты назад

      Дзюба - ТОПище! Его член сыграл главную роль в фильме "Анаконда" !

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      Рейтинг: +3683

      tarasofka 1 час назад

      особенно доставляет, что дзюба регулярно забивает хрякам, а те визжат)

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      Рейтинг: +5889

      Semenycch > tarasofka 1 час назад

      Он в сценке с Азмуном показал свиньям, что с ними сделает и сделал, много раз сделал. А те визжат. От удовольствия наверное? :)

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      Рейтинг: +373

      Suvorov51 > tarasofka 1 час назад

      а потому и играют в л.е. с Бетисом который их опустит. как и ЮВЕ и Челси. ну и вдобавок Мальме. правда там судила сделал все чтобы бомжарник подтянуть как и в россии их тянут судьи

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