Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился впечатлениями от легионеров «Зенита». При этом он отметил форварда Артема Дзюбу.
— Нет ощущения, что «Динамо» просто не хватит материального ресурса, который есть у «Зенита»?
— У «Зенита» этот ресурс был и год, и два, и три назад.
— Да, но сейчас там целая группа качественных бразильцев.
— У «Зенита» пять бразильцев, а в «Динамо» ряд топовых россиян.
— По-вашему, это сопоставимые силы?
— Понятно, что все пять бразильцев — хорошие игроки. Но, на всякий случай, лучший футболист по системе «гол+пас» в РПЛ — Дзюба.
- У Дзюбы в этом сезоне РПЛ 14 баллов за результативность.
- Он 2-й бомбардир сезона (10 голов).
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: Sport24