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  • Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

9 февраля 2022, 08:42
7

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился впечатлениями от легионеров «Зенита». При этом он отметил форварда Артема Дзюбу.

— Нет ощущения, что «Динамо» просто не хватит материального ресурса, который есть у «Зенита»?

— У «Зенита» этот ресурс был и год, и два, и три назад.

— Да, но сейчас там целая группа качественных бразильцев.

— У «Зенита» пять бразильцев, а в «Динамо» ряд топовых россиян.

— По-вашему, это сопоставимые силы?

— Понятно, что все пять бразильцев — хорошие игроки. Но, на всякий случай, лучший футболист по системе «гол+пас» в РПЛ — Дзюба.

  • У Дзюбы в этом сезоне РПЛ 14 баллов за результативность.
  • Он 2-й бомбардир сезона (10 голов).
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Яровинский Олег
Комментарии (7)
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Борисыч1
1644389658
Дзюба - ТОПище! Его член сыграл главную роль в фильме "Анаконда" !
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Борисыч1
1644391263
Из того же вью: "— Ваш прогноз на финиш сезона в РПЛ: кому-то реально опередить «Зенит» в этом сезоне? — Конечно. Основной конкурент «Зенита» — «Динамо». Оно точно будет бороться с «Зенитом» за чемпионство." И дальше: "Я прям вижу: сидит Богданыч и говорит своему штабу: «Ну все, у меня пять бразильцев, пните им мяч, они все сделают. Тренировать больше не надо, давайте пойдем покурим, а потом, может, стандарты посмотрим»." ))
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Plyash
1644403500
Причём здесь эта тупая аналогия с результативностью в РПЛ,нашими футболистами и легионерами?Как можно сравнивать совершенно разные вещи. Бревно играет в РПЛ уже двадцать лет "безвылаздно",посчитайте средний результат.Ну,а какой из легионеров работал в Зеньке более двух-трёх сезонов?Поиграй Халк лет эдак ...надцать,был бы у нас лучшим бомбардиром иностранец,только и всего.Причём,скорее всего,навечно. Как можно сравнивать,г-н Яровинский?Проспись.
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Борисыч1
1644423035
Господа, прежде чем спорить, основываясь по выдранным из текста(и выдранных бездарно) кусочкам вью, прочитайте это вью целиком. Ответ на вопрос про сопоставимые силы пятёрки бразил и ряда топовых Динамовских россиян, например, не ограничивался статистикой Дзюбы. Цитирую "Я с большой любовью отношусь к бразильцам, но было бы очень некрасиво говорить, что «Зенит» — команда игроков одной национальности. Там погоду делают люди из разных стран. Дзюба, Ракицкий, Кузяев, Караваев — не менее ударная сила, чем пять бразильских легионеров. " Дальше про тренера - эту цитату я уже приводил ниже. Так что спорить, сколько набил Дзюба, а сколько бы набил Халк - это ниочём.
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житель СПб
1644562002
Ну почему у спартаковских так жжет при упоминании про Артема? А я рад, что есть люди, в том числе нейтральные, которые объективно помнят и ценят достоинства футболиста Дзюбы. Артем, как футболист, заслуживает большого уважения!
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