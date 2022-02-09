Яровинский: «Зенитовские бразильцы хороши, но самый результативный игрок РПЛ – Дзюба»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился впечатлениями от легионеров «Зенита». При этом он отметил форварда Артема Дзюбу.

— Нет ощущения, что «Динамо» просто не хватит материального ресурса, который есть у «Зенита»?

— У «Зенита» этот ресурс был и год, и два, и три назад.

— Да, но сейчас там целая группа качественных бразильцев.

— У «Зенита» пять бразильцев, а в «Динамо» ряд топовых россиян.

— По-вашему, это сопоставимые силы?

— Понятно, что все пять бразильцев — хорошие игроки. Но, на всякий случай, лучший футболист по системе «гол+пас» в РПЛ — Дзюба.