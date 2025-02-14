Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Лещук встал на защиту Дзюбы: «В наших реалиях всегда приходится подбирать слова»

Лещук встал на защиту Дзюбы: «В наших реалиях всегда приходится подбирать слова»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал решение комитета по этике РФС по делу Артема Дзюбы.

  • Футболиста оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ».
  • В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива».
  • Дело рассматривалось по обращению президента РПЛ Александра Алаева.

– Если бы я говорил все, что думаю, я бы без зарплаты сидел (улыбается). В наших реалиях всегда приходится подбирать слова: что‑то говорить, что‑то не говорить, что‑то в другом формате надо как‑то произносить. Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться.

Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.

Кстати, сколько плохого про Дзюбу за последние годы было сказано. Давайте тогда каждого болельщика будем штрафовать, там побольше оскорблений бывает.

Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России.

– Ты не жалел о чем‑то сказанном в прессе?

– Да нет, вроде бы ничего страшного не сказал. Всегда говорил, что думаю, придерживался своего мнения.

Да, иногда хочется сказать что‑то большее, но понимаешь, что ты не можешь этого сделать, ограничиваешь себя, соблюдаешь какие‑то регламенты и внутренний нормы.

Новости по теме
Лещук купил ведро за 300 тысяч рублей: «Сделал себе подарок за сезон» 20
«Динамо» забило 1 гол в 3 матчах Зимнего кубка РПЛ – в свои ворота 3
Личка оценил автогол Лещука в дерби «Динамо» – «Спартак» 12
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

14.02.2025 16:16
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1739541382
..два сапога- пара.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1739543366
Тебе еще и Лукойл платит, и секта уважает)
Ответить
subbotaspartak
1739547746
Во все времена за "базар" отвечать надо...
Ответить
Spartak_forv@
1739551789
Ты бы мячи научился не то что ловить,а хотя бы не забивать в свои
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 