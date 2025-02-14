Лещук встал на защиту Дзюбы: «В наших реалиях всегда приходится подбирать слова»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал решение комитета по этике РФС по делу Артема Дзюбы.

Футболиста оштрафовали на 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ».

В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива».

Дело рассматривалось по обращению президента РПЛ Александра Алаева.

– Если бы я говорил все, что думаю, я бы без зарплаты сидел (улыбается). В наших реалиях всегда приходится подбирать слова: что‑то говорить, что‑то не говорить, что‑то в другом формате надо как‑то произносить. Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться.

Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.

Кстати, сколько плохого про Дзюбу за последние годы было сказано. Давайте тогда каждого болельщика будем штрафовать, там побольше оскорблений бывает.

Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России.

– Ты не жалел о чем‑то сказанном в прессе?

– Да нет, вроде бы ничего страшного не сказал. Всегда говорил, что думаю, придерживался своего мнения.

Да, иногда хочется сказать что‑то большее, но понимаешь, что ты не можешь этого сделать, ограничиваешь себя, соблюдаешь какие‑то регламенты и внутренний нормы.