Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Тренер «Акрона» сделал заявление о будущем Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможном продлении контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее 36-летний нападающий не исключил, что проведет в клубе из Тольятти еще один сезон, если Тедеев продолжит возглавлять команду.

«Дзюба сказал, что его будущее в клубе зависит в том числе от меня? Очень приятно, что он так по-человечески относится.

Думаю, в будущем все будет в порядке – я никуда не собираюсь уходить из «Акрона», очень люблю этот клуб.

Надеюсь, все будет хорошо и мы продолжим работать. Очень приятны слова Артема – он легенда нашего футбола!» – заявил Тедеев.

  • Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

Новости по теме
Лещук встал на защиту Дзюбы: «В наших реалиях всегда приходится подбирать слова» 4
Орещук ответил, у кого мощнее характер – у Дзюбы или у Соболева 2
Ловчев назвал сильнейшего российского форварда последних 10 лет 13
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

15.02.2025 00:43
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aldo conte
1739574310
Прошлое Дзюбы было великолепным, нынешнее положение хорошее, будущее - туманно.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1739594506
Ждем рекорды
Ответить
Foxitkuban
1739601557
С каких пор у нас "размышления на тему" становятся "заявлением"?
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 