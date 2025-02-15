Тренер «Акрона» сделал заявление о будущем Дзюбы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможном продлении контракта с Артемом Дзюбой.

Ранее 36-летний нападающий не исключил, что проведет в клубе из Тольятти еще один сезон, если Тедеев продолжит возглавлять команду.

«Дзюба сказал, что его будущее в клубе зависит в том числе от меня? Очень приятно, что он так по-человечески относится.

Думаю, в будущем все будет в порядке – я никуда не собираюсь уходить из «Акрона», очень люблю этот клуб.

Надеюсь, все будет хорошо и мы продолжим работать. Очень приятны слова Артема – он легенда нашего футбола!» – заявил Тедеев.