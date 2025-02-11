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Дзюба озвучил условие для продления контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не исключил, что проведет в клубе из Тольятти еще один сезон.

– [Главный тренер] Заур Тедеев заявил, что хочет, чтобы ты остался в «Акроне» и на следующий сезон. Есть какая‑то ясность в вопросе нового контракта?

– Пока мы эту тему с руководством не обсуждали, надо посмотреть, как будет складываться весенняя часть чемпионата. Сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы «Акрон» как можно выше финишировал в турнирной таблице.

Если еще и какие‑то рекорды получится побить этой весной, то будет вообще замечательно. Но уже сейчас могу сказать с уверенностью: принципиальным моментом в истории с подписанием нового контракта будет вопрос, останется ли в команде Заур Эдуардович Тедеев.

Причем, насколько мне известно, этот вопрос важен не только для меня, но и для большинства лидеров «Акрона». Со всем костяком команды у Заура Эдуардовича, насколько я могу судить, сложились прекрасные, доверительные отношения. Думаю, если Тедеева здесь не будет, то и многих ведущих футболистов – тоже.

Заур Эдуардович своей работой и результатом заслужил сохранить свой пост в «Акроне». Понятно, что решать тут точно не мне, в эти дела я не лезу, но со своей стороны хотел бы публично выразить нашему главному тренеру свое уважение и почтение.

За эти месяцы мы с ним максимально сработались, он показал себя как специалист с большой буквы. Могу вам сказать, что вся команда за него горой, в «Акроне» вообще многое держится именно на человеческих отношениях внутри коллектива. Думаю, уже в ближайших матчах вы это сами увидите.

  • Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (3)
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...короче
1739279912
...из прочитанного понял лишь одно, не просто так Абаскаль приезжал)...
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Cleaner
1739281105
А что, за Дзюбой сейчас стоит очередь из клубов, желающих видеть его в своем составе?
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Мордаванин
1739285120
куча добрапросто)) тыэтосамое говорил всем заканчивая семаком и этим какего мальчикомддлянебытия из локо.. в итоге все******* адзюба дартаньян)
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