Орещук ответил, у кого мощнее характер – у Дзюбы или у Соболева

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«У Соболева какой-то космос в конкурентах за позицию. Кассьерра. Лусиано. Ерохин выходит – сразу забивает. Ну, куда?

Не знаю, зачем Соболев в «Зенит» отправился. Я не говорю, что это плохой футболист. Просто... Не Дзюба. Который понимал, куда идет. Характер у Артема помощнее», – считает Орещук.