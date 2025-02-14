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  • Орещук ответил, у кого мощнее характер – у Дзюбы или у Соболева

Орещук ответил, у кого мощнее характер – у Дзюбы или у Соболева

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук сравнил Артема Дзюбу и Александра Соболева.

«У Соболева какой-то космос в конкурентах за позицию. Кассьерра. Лусиано. Ерохин выходит – сразу забивает. Ну, куда?

Не знаю, зачем Соболев в «Зенит» отправился. Я не говорю, что это плохой футболист. Просто... Не Дзюба. Который понимал, куда идет. Характер у Артема помощнее», – считает Орещук.

  • «Зенит» купил Соболева летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • У Александра 0+0 в РПЛ за «Зенит».
  • Сезон возобновится 28 февраля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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14.02.2025 12:08
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Комментарии (2)
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Кривая да нелёгкая
1739524513
Артем это боец
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алдан2014
1739538012
Не люблю Дзюбу. Но он на характере добился своих высот. У Соболева и близко этого нет. Вспоминая его отвратительные выходки ,когда играл за Спартак. Хорошо ,что он сбежал.
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