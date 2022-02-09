Рангник – об 1:1 с «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1). По его мнению, в первом тайме его команде не засчитали еще два гола.
«Мы забили три гола! Отмена второго гола – очень слабое решение линейного судьи.
В первом тайме мы играли отлично, доминировали, контролировали матч. Во втором не хватило агрессии. Когда «Бернли» забивал, мы не до конца отработали в защите», – сказал немец.
- «Манчестер Юнайтед» вел в счете по ходу игры.
- «Бернли» остался на последнем месте.
- «МЮ» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.
Источник: ВВС