Рангник – об 1:1 с «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1). По его мнению, в первом тайме его команде не засчитали еще два гола.

«Мы забили три гола! Отмена второго гола – очень слабое решение линейного судьи.

В первом тайме мы играли отлично, доминировали, контролировали матч. Во втором не хватило агрессии. Когда «Бернли» забивал, мы не до конца отработали в защите», – сказал немец.

«Манчестер Юнайтед» вел в счете по ходу игры.

«Бернли» остался на последнем месте.

«МЮ» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.

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