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    Рангник – об 1:1 с «Бернли»: «Манчестер Юнайтед» забил 3 гола!»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник дал комментарий после матча 24-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1). По его мнению, в первом тайме его команде не засчитали еще два гола.

    «Мы забили три гола! Отмена второго гола – очень слабое решение линейного судьи.

    В первом тайме мы играли отлично, доминировали, контролировали матч. Во втором не хватило агрессии. Когда «Бернли» забивал, мы не до конца отработали в защите», – сказал немец.

    • «Манчестер Юнайтед» вел в счете по ходу игры.
    • «Бернли» остался на последнем месте.
    • «МЮ» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: ВВС

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +1503

      vmonomah17 57 минут назад

      Тебе здесь не рпл, не прокатит все стрелки на судей переводить))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      стоп кран 1 час назад

      Когда Варан забил, тогда точно несправедливо не засчитали.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13699

      Cleaner 1 час назад

      Когда же этого балабола обратно в Локо отправят?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3621

      Красногорск_Фан > Cleaner 39 минут назад

      Себе забери

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