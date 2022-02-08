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    Яровинский: «Летом Хвичей интересовался топ-клуб Бундеслиги и два топа из АПЛ»

    Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, какие клубы интересовались Хвичей Кварацхелией в летнее трансферное окно.

    — Что за 3,5 команды интересовались Хвичей?

    — Один — топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли.

    — Поняли, почему?

    — Хвича — большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб. Просто для топ-клуба из Европы купить грузина из РПЛ — серьезный шаг, на который клуб должен решиться. Нужно было набраться времени и терпения.

    К сожалению, у нас ни у кого терпения нет, и все начали продавать Хвичу еще в мае, когда даже близко не было конкретики.

    — Разговаривали с Хвичей? Пытались ему все объяснить?

    — Да. Я ему сказал: «Если будет предложение, мы тебя отпустим». Но разговорами делу не поможешь, если слухи будут появляться ежедневно. Хвича подуспокоился только, когда закрылось трансферное окно.

    — «Дайте ему немножко поунывать. Если бы «Тоттенхэм», «МЮ», «Челси» интересовались, но не пришли за мной, я бы расстроился». Вы так говорили про Хвичу. Он реально в какой-то момент приуныл?

    — Ну конечно. И я его очень хорошо понимаю. Когда ты в детстве и юношестве смотрел все эти лиги, а сейчас понимаешь, что имеешь реальную возможность туда перейти, но за тобой никто не приходит — это очень обидно.

    Они обязательно вернутся за ним, но просто момент, когда этого не случается, бьет по тебе. Нужно было дать ему время пережить это, дать понять, как это работает. Сейчас он окончательно отпустил эту ситуацию. Второй раз он на эти грабли не наступит.

    • В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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    Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче не было. Только одна бумага об интересе»

    Хвича – лучший футболист Грузии в 2021 году

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +14254

      Hektor 84 13 минут назад

      Майнц, Бернли и Саутгемптон?)))))))))))

      0
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      Рейтинг: +13691

      Cleaner 24 минуты назад

      Интересовались. Но посмотрели его игру с польским Ракувом и все про Хвичу поняли. Всадник без головы. Скачет, финтует, а куда и зачем не понимает...

      0
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      Рейтинг: +60

      Stavr007 50 минут назад

      а уже к зиме превратился в середняка. к лету так вообще на уровень фнл скатится и бб

      2
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      Рейтинг: +5884

      Semenycch 57 минут назад

      Стоит удержать его еще на один сезон силой и он вообще перестанет выходить на поле.

      1
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      Рейтинг: +13691

      Cleaner > Semenycch 22 минуты назад

      Перестанет и ладно. От этого хуже станет только самому Хвиче.

      0
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      Рейтинг: +58007

      portero 1 час назад

      Последующие выступления Хвичи интерес погасили... зимой им он уже не интересен .

      1
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      Рейтинг: +38804

      Project Бабангида 1 час назад

      зауксилось ваше "киндзмараули"

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