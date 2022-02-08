Яровинский: «Летом Хвичей интересовался топ-клуб Бундеслиги и два топа из АПЛ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, какие клубы интересовались Хвичей Кварацхелией в летнее трансферное окно.

— Что за 3,5 команды интересовались Хвичей?

— Один — топ-клуб Бундеслиги, и два топа АПЛ. Если бы кто-то из них пришел с финальным предложением по Хвиче, мы бы его продали сто процентов. Но не пришли.

— Поняли, почему?

— Хвича — большой, суперталантливый футболист, который обязательно перейдет в топовый европейский клуб. Просто для топ-клуба из Европы купить грузина из РПЛ — серьезный шаг, на который клуб должен решиться. Нужно было набраться времени и терпения.

К сожалению, у нас ни у кого терпения нет, и все начали продавать Хвичу еще в мае, когда даже близко не было конкретики.

— Разговаривали с Хвичей? Пытались ему все объяснить?

— Да. Я ему сказал: «Если будет предложение, мы тебя отпустим». Но разговорами делу не поможешь, если слухи будут появляться ежедневно. Хвича подуспокоился только, когда закрылось трансферное окно.

— «Дайте ему немножко поунывать. Если бы «Тоттенхэм», «МЮ», «Челси» интересовались, но не пришли за мной, я бы расстроился». Вы так говорили про Хвичу. Он реально в какой-то момент приуныл?

— Ну конечно. И я его очень хорошо понимаю. Когда ты в детстве и юношестве смотрел все эти лиги, а сейчас понимаешь, что имеешь реальную возможность туда перейти, но за тобой никто не приходит — это очень обидно.

Они обязательно вернутся за ним, но просто момент, когда этого не случается, бьет по тебе. Нужно было дать ему время пережить это, дать понять, как это работает. Сейчас он окончательно отпустил эту ситуацию. Второй раз он на эти грабли не наступит.

В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.

Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей