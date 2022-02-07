Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» в марте («РБ Спорт»)

Сборная России в марте проведет сбор в Турции в рамках подготовки к стыкам ЧМ-2022.
По информации «РБ Спорт», на сборе команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч с «Крыльями Советов». Матч может состояться 19 марта.
Игра состоится, если самарская команда в это время будут проводить мини-сбор в Турции. «Крылья» могут прилететь в Турцию в середине марта в связи с переносом 22-го тура РПЛ в интересах сборной.
- В полуфинале стыков россияне встретятся с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Матчи состоятся 24 и 29 марта в Москве на стадионе «Динамо».
Источник: «РБ Спорт»