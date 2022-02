«Ньюкасл» продал 1 акцию клуба номиналом 5 пенсов за 40 миллионов (Chronicle Live)

Регистрационная палата Великобритании опубликовала отчет, согласно которому бюджет «Ньюкасла» пополнился на 40 миллионов фунтов за неделю до закрытия зимнего трансферного окна.

24 января «Ньюкасл» продал всего одну акцию клуба номиналом в 5 пенсов за 40 миллионов фунтов. Имя инвестора неизвестно.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр считает, что клуб профинансировали саудовские инвесторы, владеющие «Ньюкаслом». Они выделили деньги для покупок таким образом, чтобы не увеличивать долг клуба и не нарушать правила финансового фэйр-плей.

Newcastle have 7,989,941 shares in issue. If all had been sold for the £40m that the latest share was issued for, it would value the club at £319,599,240,000,000 (£319 Trillion). For comparison, the USA economy, the biggest in the world, generated £17.8 trillion in 2021 #NUFC pic.twitter.com/PcnruCWNer