«Ньюкасл» продал 1 акцию клуба номиналом 5 пенсов за 40 миллионов (Chronicle Live)

Регистрационная палата Великобритании опубликовала отчет, согласно которому бюджет «Ньюкасла» пополнился на 40 миллионов фунтов за неделю до закрытия зимнего трансферного окна.

24 января «Ньюкасл» продал всего одну акцию клуба номиналом в 5 пенсов за 40 миллионов фунтов. Имя инвестора неизвестно.

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр считает, что клуб профинансировали саудовские инвесторы, владеющие «Ньюкаслом». Они выделили деньги для покупок таким образом, чтобы не увеличивать долг клуба и не нарушать правила финансового фэйр-плей.

«Ньюкасл» идет на 19-м месте в АПЛ.

Английский клуб потратил на трансферы этой зимой 102,1 миллиона евро.