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    Маунт и Аспиликуэта могут пропустить клубный ЧМ

    Защитник Сесар Аспиликуэта и полузащитник Мэйсон Маунт получили травмы в матче «Челси» против «Плимута» (2:1) в 1/16 финала Кубка Англии. В связи с этим они могут пропустить клубный чемпионат мира.

    «Челси» в полуфинале клубного ЧМ сыграет либо против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, либо против «Аль-Джазиры» из ОАЭ (9 февраля).

    • Турнир проходит в ОАЭ.
    • «Челси» никогда не брал клубный ЧМ.
    • 22 февраля «Челси» предстоит 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

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    Источник: официальный сайт «Челси»

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