Маунт и Аспиликуэта могут пропустить клубный ЧМ

Защитник Сесар Аспиликуэта и полузащитник Мэйсон Маунт получили травмы в матче «Челси» против «Плимута» (2:1) в 1/16 финала Кубка Англии. В связи с этим они могут пропустить клубный чемпионат мира.

«Челси» в полуфинале клубного ЧМ сыграет либо против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, либо против «Аль-Джазиры» из ОАЭ (9 февраля).

Турнир проходит в ОАЭ.

«Челси» никогда не брал клубный ЧМ.

22 февраля «Челси» предстоит 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

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