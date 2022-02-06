Маунт и Аспиликуэта могут пропустить клубный ЧМ

Защитник Сесар Аспиликуэта и полузащитник Мэйсон Маунт получили травмы в матче «Челси» против «Плимута» (2:1) в 1/16 финала Кубка Англии. В связи с этим они могут пропустить клубный чемпионат мира.
«Челси» в полуфинале клубного ЧМ сыграет либо против «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии, либо против «Аль-Джазиры» из ОАЭ (9 февраля).
- Турнир проходит в ОАЭ.
- «Челси» никогда не брал клубный ЧМ.
- 22 февраля «Челси» предстоит 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».
Источник: официальный сайт «Челси»