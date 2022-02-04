Агент: «Сарри был заинтересован в трансфере Миранчука в «Лацио». Маурицио был не против перехода Алексея и в «Ювентус»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поговорил о несостоявшемся зимнем трансфере в «Лацио». Его заблокировал Джан Пьеро Гасперини.

«Маурицио Сарри был заинтересован в переходе Алексея в «Лацио». Маурицио знаком с ним лично – Миранчук забивал его «Ювентусу». Ещe когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Фабио Паратичи. Но в команде была серьeзная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были. К сожалению, тогда у Миранчука не было нужного бэкграунда. РПЛ – это РПЛ, надо всe правильно соизмерять.

Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд ещe открыт. Из «Аталанты» эта дорога всегда доступна. Хотя сама «Аталанта» тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по подходу», – сказал Шпинев.