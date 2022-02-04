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    Агент: «Сарри был заинтересован в трансфере Миранчука в «Лацио». Маурицио был не против перехода Алексея и в «Ювентус»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поговорил о несостоявшемся зимнем трансфере в «Лацио». Его заблокировал Джан Пьеро Гасперини.

    «Маурицио Сарри был заинтересован в переходе Алексея в «Лацио». Маурицио знаком с ним лично – Миранчук забивал его «Ювентусу». Ещe когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Фабио Паратичи. Но в команде была серьeзная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были. К сожалению, тогда у Миранчука не было нужного бэкграунда. РПЛ – это РПЛ, надо всe правильно соизмерять.

    Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд ещe открыт. Из «Аталанты» эта дорога всегда доступна. Хотя сама «Аталанта» тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по подходу», – сказал Шпинев.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.02.2022 22:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +220

      Demgel 31 минуту назад

      Агент игрока может много что придумать,лишь бы поддержать статус подающего надежды.Но в Лешу лично я верю,и если Аталанта тоже,то ждем больше игровых минут.

      1
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      Рейтинг: +827

      mama1991 35 минут назад

      и челси с наполи....

      0
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      Рейтинг: +220

      Demgel > mama1991 30 минут назад

      Ливерпуль и МС.....

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      Рейтинг: +11

      ylws 1 час назад

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