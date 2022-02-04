Кокорин – в заявке на игру с «Лацио». С ним пытались разорвать контракт

«Фиорентина» огласила список игроков на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.

Последний раз он играл 10 января, после чего в трех матчах россиянин был в запасе.

В январе «Фиорентина» пыталась разорвать контракт с Кокориным.