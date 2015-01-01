Кокорин – в заявке на игру с «Лацио». С ним пытались разорвать контракт

«Фиорентина» огласила список игроков на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.

Последний раз он играл 10 января, после чего в трех матчах россиянин был в запасе.

В январе «Фиорентина» пыталась разорвать контракт с Кокориным.

Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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