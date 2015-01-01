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    Кокорин – в заявке на игру с «Лацио». С ним пытались разорвать контракт

    «Фиорентина» огласила список игроков на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.

    Последний раз он играл 10 января, после чего в трех матчах россиянин был в запасе.

    В январе «Фиорентина» пыталась разорвать контракт с Кокориным.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Капелло отказался извиняться за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

    Тренер «Сочи» Федотов: «Разговоров о переходе Кокорина не было. На нас никто не выходил»

    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на вторую часть сезона Серии А. С ним пытались разорвать контракт

    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +763

      Roma56 25 минут назад

      Саня - кремень!)

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