Кокорин – в заявке на игру с «Лацио». С ним пытались разорвать контракт

«Фиорентина» огласила список игроков на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В него попал российский нападающий Александр Кокорин.
Последний раз он играл 10 января, после чего в трех матчах россиянин был в запасе.
В январе «Фиорентина» пыталась разорвать контракт с Кокориным.
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
- Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
Источник: твиттер «Фиорентины»