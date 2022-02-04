«Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с истекающими контрактами нескольких игроков клуба.

— В 2022 году заканчиваются контракты у Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них «Спартак» планирует продлить контракт?

— Нет-нет, у Селихова контракт действует до 2023 года. Его нет в этом списке. Говоря о других футболистах, все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведем диалог со всеми тремя, но нужно время.

Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости — это не обязательно касается игроков, чьи контракты заканчиваются в этом году, но мы готовим кое-что на будущее.

Для «Спартака» очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случае с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашением других игроков — надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

— По тренировочным матчам Бакаев произвел хорошее впечатление. Какова ситуация с его продлением?

— Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым?

— Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень.