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    «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с истекающими контрактами нескольких игроков клуба.

    — В 2022 году заканчиваются контракты у Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них «Спартак» планирует продлить контракт?

    — Нет-нет, у Селихова контракт действует до 2023 года. Его нет в этом списке. Говоря о других футболистах, все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведем диалог со всеми тремя, но нужно время.

    Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости — это не обязательно касается игроков, чьи контракты заканчиваются в этом году, но мы готовим кое-что на будущее.

    Для «Спартака» очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случае с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашением других игроков — надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

    — По тренировочным матчам Бакаев произвел хорошее впечатление. Какова ситуация с его продлением?

    — Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

    — Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым?

    — Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень.

    • Рассказов провел 18 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
    • На счету Бакаева 1 гол и 4 ассиста в 23 матчах.
    • Кутепов сыграл 3 матча в РПЛ и столько же – в ФНЛ.

    Каттани: «Максименко точно останется в «Спартаке». Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3574

      tarasofka 26 минут назад

      хороший спортивный директор у спартака, я одобряю его деятельность, особенно по рассказову и кутепову))

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      Рейтинг: +693

      alefreddy 32 минуты назад

      Колю отцепят скорее всего может и Кутепова туда же

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      Рейтинг: +11974

      Fusballer 32 минуты назад

      ЗМС и Рассказова никуда не годятся. Бакаев бегает хорошо, но бестолково, без мысли. В общем - всех троих гнать надо.

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      Рейтинг: +20589

      JTherry 48 минут назад

      "Кутепов мне очень нравится..."
      ...может, через неделю разонравится...) ведь есть такая возможность...

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      Рейтинг: +18648

      derrik2000 52 минуты назад

      "— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым?

      — Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень."

      Да всё ясно.
      Эти слова - для болел и фантиков.
      А подпишут ЗМС Кутепов и Рассказов контракты (с существенным понижением зарплаты, естественно), так сразу будут их предлагать в другие клубы.
      Ну, чтобы бесплатно не ушли.

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      Рейтинг: +15317

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Очень хочется , что бы переговоры с Кутеповым и , Рассказовым зашли в тупик !!! ))

      0
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      Рейтинг: +3374

      Klaido > Persona_non_Grata 51 минуту назад

      можно сплавить в бомжевик - они любят отмывать через покупку подобного шлака)))

      1
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      Рейтинг: +831

      Cromathaar 1 час назад

      Какое продление Рассказова? Какой потенциал? На сборе вон вышел и опять обсирался каждые две минуты.

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