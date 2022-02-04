Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов

«Спартак» ведет переговоры с Рассказовым, Кутеповым и Бакаевым о продлении контрактов

4 февраля 2022, 12:52
12

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о ситуации с истекающими контрактами нескольких игроков клуба.

— В 2022 году заканчиваются контракты у Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них «Спартак» планирует продлить контракт?

— Нет-нет, у Селихова контракт действует до 2023 года. Его нет в этом списке. Говоря о других футболистах, все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведем диалог со всеми тремя, но нужно время.

Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости — это не обязательно касается игроков, чьи контракты заканчиваются в этом году, но мы готовим кое-что на будущее.

Для «Спартака» очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случае с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашением других игроков — надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

— По тренировочным матчам Бакаев произвел хорошее впечатление. Какова ситуация с его продлением?

— Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым?

— Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень.

  • Рассказов провел 18 матчей в этом сезоне, отдал 1 ассист.
  • На счету Бакаева 1 гол и 4 ассиста в 23 матчах.
  • Кутепов сыграл 3 матча в РПЛ и столько же – в ФНЛ.

Еще по теме:
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Бакаев Зелимхан Рассказов Николай
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cromathaar
1643968594
Какое продление Рассказова? Какой потенциал? На сборе вон вышел и опять обсирался каждые две минуты.
Ответить
Persona_non_Grata
1643968971
Очень хочется , что бы переговоры с Кутеповым и , Рассказовым зашли в тупик !!! ))
Ответить
JTherry
1643970294
"Кутепов мне очень нравится..." ...может, через неделю разонравится...) ведь есть такая возможность...
Ответить
alefreddy
1643971239
Колю отцепят скорее всего может и Кутепова туда же
Ответить
mahan
1643974438
По Бакаеву понятно. А вот уж Рассказов и Кутепов зачем ??? Отдайте их и доплатите, чтобы забрали этих личностей. Это не футболисты.
Ответить
R_a_i_n
1643976262
Господи, сколько ещё должны привезти Кутепов с Рассказовым, что бы избавиться от них. Или мы чего-то не знаем.
Ответить
Hektor 84
1643982200
У Кутепова и Рассказова поди родня в совете директоров
Ответить
Форвард 79
1643986819
Кутепов? Зачем он вам нужен Вы его все равно не используете Или он может быть слишком хорош на лавке и на тренировках?)
Ответить
zigbert
1643988971
С Бакаевым надо разбираться в первую очередь. Остальные не так важны.
Ответить
Plyash
1643989326
Была уже такая сладкая парочка в Спартаке при Бескове - Михаил Русяев и Сергей Аргудяев,вечные скамеечники и дублёры.Один понятно,зять Константина Ивановича,а вот что другой делал в команде,до сих пор не пойму. Правда,финансово это тогда не отягощало - зарплат таких,как у Кутепова тогда не было.
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
3
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
2
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
1
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
8
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
13
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
26
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
7
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
35
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
23
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+