С введением так называемого "финансового фейр плей" как то забыли , что Реал когда то называли "Галактикос" , потому что там всегда играли только лучшие в мире Реал мог купить любого... и если бразильцы уезжали играть за сборную , то хватало звёздного ресурса из Европы +Африки и Азия и наоборот ... таким образом все топ клубы типа Реала показывали всегда высокий класс ... с ФФП , произошло падение класса топ клубов вниз , а с этим уменьшилось и количество звёзд футбола ... всё идёт к усреднению .... не уверен что это здорово.
«Реал» уступил «Атлетику» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Испании и вылетел из турнира.
Мадридский клуб не выходит в финал национального кубка с сезона-2013/14 – тогда «Реал» обыграл «Барселону» (2:1)
- «Реал» лидирует в Примере.
- В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».
Анчелотти – о 0:1 с «Атлетиком»: «Не худший матч. У «Реала» нет игроков уровня Бензема»
Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Атлетика», пропустив на 89-й минуте
Винисиус и Родриго играют за «Реал» на следующий день после участия в матче сборной Бразилии
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