«Реал» уступил «Атлетику» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Испании и вылетел из турнира.

Мадридский клуб не выходит в финал национального кубка с сезона-2013/14 – тогда «Реал» обыграл «Барселону» (2:1)

«Реал» лидирует в Примере.

В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».

Анчелотти – о 0:1 с «Атлетиком»: «Не худший матч. У «Реала» нет игроков уровня Бензема»

Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Атлетика», пропустив на 89-й минуте

Винисиус и Родриго играют за «Реал» на следующий день после участия в матче сборной Бразилии