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    «Реал» не выходит в финал Кубка Испании восемь лет подряд

    «Реал» уступил «Атлетику» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Испании и вылетел из турнира.

    Мадридский клуб не выходит в финал национального кубка с сезона-2013/14 – тогда «Реал» обыграл «Барселону» (2:1)

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • В 1/8 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «ПСЖ».

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    Кубок Испании. «Реал» вылетел от «Атлетика», пропустив на 89-й минуте

    Винисиус и Родриго играют за «Реал» на следующий день после участия в матче сборной Бразилии

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1549

      моэм 1 час назад

      С введением так называемого "финансового фейр плей" как то забыли , что Реал когда то называли "Галактикос" , потому что там всегда играли только лучшие в мире Реал мог купить любого... и если бразильцы уезжали играть за сборную , то хватало звёздного ресурса из Европы +Африки и Азия и наоборот ... таким образом все топ клубы типа Реала показывали всегда высокий класс ... с ФФП , произошло падение класса топ клубов вниз , а с этим уменьшилось и количество звёзд футбола ... всё идёт к усреднению .... не уверен что это здорово.

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