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    Адамов: «До сих пор не знаю, почему не состоялся мой переход из «Краснодара» в «Зенит»

    Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал о сорвавшемся трансфере из «Краснодара» в «Зенит».

    – «Зенит» несколько раз обращался в «Краснодар» по поводу тебя, но получал отказы, так?

    – Вроде как да. Это уже их тема, клубов. Про отказы знаю, но без подробностей.

    – Когда пришли к тебе?

    – Я узнал от директора академии Фундукяна. Он сказал про интерес. Я ответил: давайте рассматривать. Выслушал его мнение, высказал свое. Решил попробовать. Через пару недель поехал в Питер.

    – Уже был подписан личный контракт?

    – Нет, не был. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать. Но все переиграли.

    – Почему?

    – Прошел медосмотр. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка все не было. Я прождал два дня. А затем сказали: «Клубы не договорились, возвращайся в «Краснодар».

    – Ты понимаешь, почему сделка не состоялась?

    – До сих пор не знаю. Есть догадки, но озвучивать их не хочу.

    – У тебя был разговор с Семаком о будущем в «Зените»?

    – Нет. Он звонил после медосмотра – дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки.

    – Между «Зенитом» и «Сочи» у тебя были варианты?

    – Были из Премьер-лиги, но ничего особенного. В «Сочи» проявили напористость, вариант был самым убедительным.

    • 23-летний Адамов – воспитанник академии «Краснодара».
    • За главную команду он дебютировал в сентябре 2017 года.
    • Всего на счету голкипера 3 матча и 4 пропущенных гола.
    • Клуб продал его в «Сочи» год назад за 350 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5421

      Давид59 14 минут назад

      Конспиративная версия: Скорей всего речь шла об Арсене Адамове. А Дениса по ошибке пригласили на медосмотр.

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