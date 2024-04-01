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    • Орлов: «Вы видели выражение лица Адамова? Он что, на похороны вышел?»

    Орлов: «Вы видели выражение лица Адамова? Он что, на похороны вышел?»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре голкипера «Зенита» Дениса Адамова в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), а также о Венделе и небрежности Дугласа Сантоса. После ошибки вратаря петербуржцев самарцы забили гол.

    «Ну а вратарь... Первоклассник в футболе! Вы видели его лицо? Сравните с Венделом. Ясно, что бразилец пока не набрал кондиции, не показывает максимума. Но полузащитник тем не менее играет с улыбкой. Повторю свой вопрос: вы видели выражение лица голкипера сине-бело-голубых? Он что – на похороны вышел? Будь в игре! Это говорит о состоянии раздевалки.

    А ведь «Зенит» мог тут же пропустить и второй гол. Как небрежно сыграл Дуглас Сантос, которого обокрал Салтыков! Нельзя начинать матчи такими расслабленными! Может, они думают: все равно дожмем?»

    Вратарская позиция, конечно, вызывает вопросы. Считаю, в недавнем контрольном матче с «Црвеной Звездой» хорошо провел первый тайм Миша Кержаков. Так почему же его не выпустить на игру с «Крыльями»? Считаю, в матчах чемпионата, которые проходят после паузы, надо доверять более опытным вратарям.

    В итоге поставили Адамова... Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как отче наш!

    А вспомните 91-ю минуту. Голкиперу отдают пас назад, никто его не прессингует, но у Дениса мяч сворачивается с подъема и летит в аут. На стадионе же хохот... Но вообще-то он играет за «Зенит»! Как такое возможно? Пока это не уровень. Неужели Адамов не понимает, какие амбиции у команды, ворота которой он защищает?», – сказал Орлов.

    • «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 41 очком после 21 тура.
    • После возобновления сезона петербуржцы одержали в трех матчах 1 победу при 2 ничьих.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 10:03
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1711955646
    Вендел с улыбкой , потому что ему всё пофигу, наверно лето ждёт. Адамов конечно ошибся , но разве голевой пас самарцу не защитник сделал , который мог бы и получше мяч вынести ? Как же легко всё на молодого повесить.
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    Cleaner
    1711955982
    Молодец Гена! Бей своих, чтобы чужие боялись!!!...)))
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    ...уефан
    1711957399
    ...понедельник. Орлов в воздухе!...
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    Krics
    1711960332
    Клошары без обид ,Вас Гена называет *****-******-голубые,ихмо.
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    Красногвардейчик
    1711960891
    Куда он выбивал в эпизоде с пропущенным голом? Почему по центру?! Ну можно отдать направо, налево. Как можно так рисковать и выбивать по центру?! Недопустимый ляп. Это же как отче наш! ================================== Это рассуждает тело, которое сыграло в футболе полтора матча))) Кто нибудь слышал о заслугах Орлова в футболе? я лично нет)
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    anatolich72
    1711967403
    Просто он один по русски говорит на поле, вот и грустно парню никакого общения.
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    Empers100--google
    1711983447
    Бирюков ещё в адеквате или уже просто работает манекеном? "Кудесники" налюбили город: настроили себе особняков в Бразилии на деньги Газпрома, и бросили играть.
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