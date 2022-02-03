Адамов: «Я заслуживал шанс побороться за место в составе «Краснодара», но сверху посчитали иначе»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов считает, что его несправедливо лишили возможности заиграть в составе «Краснодара».
– Помнишь свой главный шанс в «Краснодаре»?
– Когда Мотя [Сафонов] удалился в игре с «Динамо». Я тогда вышел и, считаю, сыграл очень хорошо, хотя «Краснодар» проиграл 0:2.
– Наверняка дико волновался?
– Срочно потребовалось выходить – а ты даже не понимаешь, что происходит. Обычно перед играми не то, что переживаю, но мандраж бывает. А тут и сообразить не успел.
Потом разгромно выиграли в Грозном, я несколько раз выручил. Вот тогда я кайф уже получил. Моя первая игра на ноль, она позволила команде занять третье место и поучаствовать в отборе Лиги чемпионов.
Думаю, после этого я заслуживал шанс остаться в команде и побороться за место. Но сверху посчитали иначе, и я вернулся в «Краснодар-2».
Вот тогда я очень сильно переживал. Десять лет в клубе, столько ждал этот момент, вроде сыграл хорошо, но опять обратно. Тяжело это перенести.
– Ты пытался выяснить, почему так?
– Так и не вышло. Я час общался с тренером вратарей Алексеем Антонюком – помню, приезжал ко мне на район. Антонюк поддерживал, говорил: «Так нужно, такое видение». Пытался успокоить.
Тогда как раз Городова взяли, и мне это тоже было неясно. Я моложе, проявил себя. А тут берут другого человека из другой команды [«Ахмат»] на твое место.
- 23-летний Адамов – воспитанник академии «Краснодара».
- За главную команду он дебютировал в сентябре 2017 года.
- Всего на счету голкипера 3 матча и 4 пропущенных гола.
- Клуб продал его в «Сочи» год назад за 350 тысяч евро.