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    Адамов: «Я заслуживал шанс побороться за место в составе «Краснодара», но сверху посчитали иначе»

    Вратарь «Сочи» Денис Адамов считает, что его несправедливо лишили возможности заиграть в составе «Краснодара».

    – Помнишь свой главный шанс в «Краснодаре»?

    – Когда Мотя [Сафонов] удалился в игре с «Динамо». Я тогда вышел и, считаю, сыграл очень хорошо, хотя «Краснодар» проиграл 0:2.

    – Наверняка дико волновался?

    – Срочно потребовалось выходить – а ты даже не понимаешь, что происходит. Обычно перед играми не то, что переживаю, но мандраж бывает. А тут и сообразить не успел.

    Потом разгромно выиграли в Грозном, я несколько раз выручил. Вот тогда я кайф уже получил. Моя первая игра на ноль, она позволила команде занять третье место и поучаствовать в отборе Лиги чемпионов.

    Думаю, после этого я заслуживал шанс остаться в команде и побороться за место. Но сверху посчитали иначе, и я вернулся в «Краснодар-2».

    Вот тогда я очень сильно переживал. Десять лет в клубе, столько ждал этот момент, вроде сыграл хорошо, но опять обратно. Тяжело это перенести.

    – Ты пытался выяснить, почему так?

    – Так и не вышло. Я час общался с тренером вратарей Алексеем Антонюком – помню, приезжал ко мне на район. Антонюк поддерживал, говорил: «Так нужно, такое видение». Пытался успокоить.

    Тогда как раз Городова взяли, и мне это тоже было неясно. Я моложе, проявил себя. А тут берут другого человека из другой команды [«Ахмат»] на твое место.

    • 23-летний Адамов – воспитанник академии «Краснодара».
    • За главную команду он дебютировал в сентябре 2017 года.
    • Всего на счету голкипера 3 матча и 4 пропущенных гола.
    • Клуб продал его в «Сочи» год назад за 350 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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