Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»

Комментатор «Матч ТВ» Константина Генича извинился за шутку о полузащитнике «МЮ» Мэйсоне Гринвуде, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством в адрес своей девушки.

«Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», – пошутил Генич.

«Еще раз. И последний. Извините, с кем не бывает. Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине вдвойне!

У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди – чудовищно. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно», – написал Генич в твиттере.