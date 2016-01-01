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    Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»

    Комментатор «Матч ТВ» Константина Генича извинился за шутку о полузащитнике «МЮ» Мэйсоне Гринвуде, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством в адрес своей девушки.

    «Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», – пошутил Генич.

    «Еще раз. И последний. Извините, с кем не бывает. Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине вдвойне!

    У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди – чудовищно. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно», – написал Генич в твиттере.

    • В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом она выложила аудио, где игрок принуждает ее к сексу.
    • Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
    • Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье. Сегодня его освободили под залог.

    Феминистка раскритиковала Генича за шутку о Гринвуде, арестованном по подозрению в изнасиловании. Комментатор извинился

    Гринвуда освободили под залог. Ему вменяют изнасилование и угрозы убийством (The Telegraph)

    «МЮ» – о ситуации с Гринвудом: «Клуб решительно осуждает любое насилие»

    Источник: твиттер Константина Генича

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23116

      bset 50 минут назад

      Очень смешная шутка, Константин. Сразу видно - Матч ТВ на мозг давит. Беги оттуда, пока не сдавило до уровня Черданцева и Губерниева.

      0
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      ...
      Рейтинг: +57601

      portero > bset 13 минут назад

      Уже поздно бежать...

      0
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      Рейтинг: +32

      nikolaev1965 2 часа назад

      ОЧЕНЬ МНОГО ВСЯКОГО ДЕРЬМА НЕСЁТ СЕЙ КОМЕНТАТОР !

      3
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      ...
      Рейтинг: +994

      Борисыч1 > nikolaev1965 1 час назад

      Спартач, что с него взять

      1
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      Рейтинг: +5034

      Павелий > Борисыч1 13 минут назад

      Когда это Генич стал спартаковским комментатором?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13991

      Hektor 84 2 часа назад

      Гения ипанашка и каждый день подтверждает свой статус своими дурковатыми высказываниями.

      3
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