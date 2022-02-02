Генич – о шутке про Гринвуда: «Я был не прав и это признаю. У меня у самого две дочери!»

Комментатор «Матч ТВ» Константина Генича извинился за шутку о полузащитнике «МЮ» Мэйсоне Гринвуде, которому вменяют изнасилование и угрозы убийством в адрес своей девушки.
«Она выложила еще аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Ну кто из нас, спрашивается, так не делал», – пошутил Генич.
«Еще раз. И последний. Извините, с кем не бывает. Осуждаю любое насилие, а уж насилие по отношению к женщине вдвойне!
У меня у самого две дочери! И то, что мне сегодня пишут многие люди – чудовищно. Я был не прав и это признаю. Остановитесь, пожалуйста. Живите дружно», – написал Генич в твиттере.
- В преступлении Гринвуда обвинила девушка. Помимо фото с окровавленным лицом она выложила аудио, где игрок принуждает ее к сексу.
- Клуб отстранил 20-летнего англичанина от тренировок и матчей.
- Полиция арестовала Гринвуда в воскресенье. Сегодня его освободили под залог.
Источник: твиттер Константина Генича