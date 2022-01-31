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    Переводчик Азмуна – о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно»

    Бако Почоев, переводчик экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, вспомнил о реакции иранца на критику после публикации видео с Артемом Дзюбой из раздевалки команды.

    – После второго чемпионства «Зенита» в сети появилось то самое видео из раздевалки вместе с Артемом Дзюбой. Как к этой истории отнеслись в Иране? Это же харам.

    – Да, конечно, это харам. Но это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел. А адекватные болельщики все понимают. Для них его заслуги на поле перевесили эту шутку. В их жизни тоже бывают подобные шутки.

    – Но сам Сердар не переживал?

    – Переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно. Так получилось. В жизни все бывает.

    • Харам – греховные деяния, запрещeнные в исламе.
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    Источник: Sport24

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +12632

      NewLife 6 минут назад

      Надо было развернуться и врезать зюбе ногой по яйцам, чтобы потом не переживать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3313

      Klaido > NewLife 5 минут назад

      так он же переживает не за факт соития, а за факт слива в сеть их соития)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +57447

      portero 17 минут назад

      Надо думать, подстава на всю жизнь.
      Зато в Европе теперь свой парень!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15159

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      " Переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно " - из сказанного ясно , что он переживал за то , что ВИДЕО ВЫЛОЖИЛИ В СЕТЬ , а не за сам факт соития , не показали бы публично и не осудили бы , всё бы прокатило - это же норма для раздевалки Зенита )))

      4
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      Рейтинг: +368

      Беспонтий > Persona_non_Grata 8 минут назад

      в вашей раздевалке после де зеува
      даже света нет
      все боятся породниться не за деньги
      а в душевой мыло даже не жидкое
      а в пене

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3313

      Klaido > Беспонтий 5 минут назад

      убогий, ты сам то понял смысл набора твоих гомосяцкого высера?
      про безграмотность твоего текста умолчу)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +713

      Узб@гоеный 49 минут назад

      Это тема тема чисто для свиней. Они такое не пропустят. Вон уже сливки отметились. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +368

      Беспонтий > Узб@гоеный 15 минут назад

      рая и клава под ручку выползли
      фузбалол просто на стрёме сидит
      суворов проснулся в хабаровске перепутал день с ночью
      ничего необычного

      скоро офицерьё подтянется со службы и пенсы с акций притащатся
      тогда и начнётся великая московская фразе(оло-ло-ло)гия

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Mariner 52 минуты назад

      Я не понимаю. Вот даже если бы я положительно относился к гомосекам - всё равно не понятно, над чем смеяться? Ну понимаю трахали бы игрушечную свинью, или просто в воздух, но то, что они сделали - это просто глупость, причём очевидно было, что в сообществе болел такое может вызвать только неприязнь. Т.е. у них мало того, что нет чувства юмора, но они и просто глупые...

      3
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      Рейтинг: +11767

      Fusballer 1 час назад

      Ну хз. Подставлять жопу кому-либо даже для имитации - так себе шутка. Но Азмун, возможно и не ожидал такого.

      6
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      Рейтинг: +709

      GammiD 1 час назад

      Дрочпул похоже полноприводный, других объяснений такого поступка у меня нету...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6375

      BarStep > GammiD 45 минут назад

      Но!
      ==Это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел. А адекватные болельщики все понимают==

      3
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      Рейтинг: +3313

      Klaido 1 час назад

      Шлюхба теперь будет рыдать в обнимку со своим правым кулаком, вспоминая свою иранскую подружку с грустью и ностальгией.... правда, ему подвезли новую девушку, но старую из сердца он не выкинет никогда...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Suvorov51 1 час назад

      Да. ну что взять с бомжатника. там у них так положено рабиться по парам. вот Мидвидь и нашел пару Щубе. да и Азмунка согласилась. теперь персы знают. что Щуба половой гигант. бомжатнику надо подыскать невесту Щубе и решили выписать из бразилии

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5816

      Semenycch 1 час назад

      Медведев же все давно объяснил, Артем и Сейдар этой сценкой наглядно показывали свиньям, что будет со Спартаком! Со Спартаком это и произошло и не единожды!

      6
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      ...
      Рейтинг: +5986

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      Медведев объяснил, а жопа и душа у Азмунки болит)))

      8
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      ...
      Рейтинг: +5816

      Semenycch > R_a_i_n 1 час назад

      Ты ствой собственный пример на Азмуна не переводи.

      5
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      Рейтинг: +5986

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      Я твой пример на Азмуна перевел. Точнее ты сам за переводом к Зюбе ходишь)))

      3
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      Рейтинг: +3313

      Klaido > Semenycch 1 час назад

      геев отпрыск, вы, 3,14дарасы и воры - позор России, этим все сказано)))

      3
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      Рейтинг: +368

      Беспонтий > R_a_i_n 12 минут назад

      ну у вас то млеет
      событие медийное
      душа праздника просит

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