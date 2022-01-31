Переводчик Азмуна – о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно»

Бако Почоев, переводчик экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, вспомнил о реакции иранца на критику после публикации видео с Артемом Дзюбой из раздевалки команды.

– После второго чемпионства «Зенита» в сети появилось то самое видео из раздевалки вместе с Артемом Дзюбой. Как к этой истории отнеслись в Иране? Это же харам.

– Да, конечно, это харам. Но это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел. А адекватные болельщики все понимают. Для них его заслуги на поле перевесили эту шутку. В их жизни тоже бывают подобные шутки.

– Но сам Сердар не переживал?

– Переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно. Так получилось. В жизни все бывает.

Харам – греховные деяния, запрещeнные в исламе.

Футболисты имитировали гомосексуальный половой акт.

Азмун ушел в «Байер».

«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном