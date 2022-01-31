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  • Переводчик Азмуна – о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно»

Переводчик Азмуна – о видео с Дзюбой: «Сердар переживал, ему было неприятно»

31 января 2022, 10:50
29

Бако Почоев, переводчик экс-нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, вспомнил о реакции иранца на критику после публикации видео с Артемом Дзюбой из раздевалки команды.

– После второго чемпионства «Зенита» в сети появилось то самое видео из раздевалки вместе с Артемом Дзюбой. Как к этой истории отнеслись в Иране? Это же харам.

– Да, конечно, это харам. Но это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел. А адекватные болельщики все понимают. Для них его заслуги на поле перевесили эту шутку. В их жизни тоже бывают подобные шутки.

– Но сам Сердар не переживал?

– Переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно. Так получилось. В жизни все бывает.

  • Харам – греховные деяния, запрещeнные в исламе.
  • Футболисты имитировали гомосексуальный половой акт.
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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (29)
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R_a_i_n
1643615526
Я думал дерьмо всплывать начнет через пол года, а тут на следующий день прям. Зюба испортил жизнь парню.
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GammiD
1643617467
Дрочпул похоже полноприводный, других объяснений такого поступка у меня нету...
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Fusballer
1643617625
Ну хз. Подставлять жопу кому-либо даже для имитации - так себе шутка. Но Азмун, возможно и не ожидал такого.
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Mariner
1643618615
Я не понимаю. Вот даже если бы я положительно относился к гомосекам - всё равно не понятно, над чем смеяться? Ну понимаю трахали бы игрушечную свинью, или просто в воздух, но то, что они сделали - это просто глупость, причём очевидно было, что в сообществе болел такое может вызвать только неприязнь. Т.е. у них мало того, что нет чувства юмора, но они и просто глупые...
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Persona_non_Grata
1643620562
" Переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно " - из сказанного ясно , что он переживал за то , что ВИДЕО ВЫЛОЖИЛИ В СЕТЬ , а не за сам факт соития , не показали бы публично и не осудили бы , всё бы прокатило - это же норма для раздевалки Зенита )))
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portero
1643620680
Надо думать, подстава на всю жизнь. Зато в Европе теперь свой парень!!!!
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NewLife
1643621388
Надо было развернуться и врезать зюбе ногой по яйцам, чтобы потом не переживать.
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rash1959
1643623125
Использованный азмунка потерял в стоимости на рынке вдвое, а то и более. Вся оставшаяся жизнь измазана.
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DOCTOR PENALTY
1643624154
А Дзюба доволен, ему было приятно.
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житель СПб
1643635153
Люди делают глупости в своей жизни - практически все делают. Хватит эту тему мусолить... (Я - про Азмуна. Артем - особое дело, он глупости делает гораздо чаще, чем среднестатистический человек. Но и неглупости делает тоже! Вот такой человек...).
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