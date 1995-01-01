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    «Ривер Плейт» подтвердил трансфер Альвареса в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перейдет в «Манчестер Сити».

    Трансфер подтвердил президент аргентинского клуба Хорхе Брито.

    «Мы договорились с «Манчестер Сити» о продаже Хулиана. Сделка согласована. Он останется у нас в аренде до 7 июля», – сказал президент «Ривер Плейт».

    • Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины. Он забил 18 голов в 20 матчах.
    • Сообщалось, что «Сити» заплатит за форварда около 20 миллионов фунтов.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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