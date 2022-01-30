«Ривер Плейт» подтвердил трансфер Альвареса в «Манчестер Сити»

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес перейдет в «Манчестер Сити».

Трансфер подтвердил президент аргентинского клуба Хорхе Брито.

«Мы договорились с «Манчестер Сити» о продаже Хулиана. Сделка согласована. Он останется у нас в аренде до 7 июля», – сказал президент «Ривер Плейт».

Альварес – лучший бомбардир завершившегося чемпионата Аргентины. Он забил 18 голов в 20 матчах.

Сообщалось, что «Сити» заплатит за форварда около 20 миллионов фунтов.

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