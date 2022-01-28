Экс-владелец «Динамо» и «Ростова» Федорычев возглавил БК «Монако»

У баскетбольного «Монако» появился новый президент. Им стал уроженец Красноярска Алексей Федорычев, который имеет подданство Монако.
Ранее Федорычев был только акционером клуба.
- 66-летний предприниматель проживает в Монако, у него есть паспорта Венгрии и Уругвая.
- Ранее Федорычев владел «Ростовом» и «Динамо».
- «Монако» в баскетбольном чемпионате Франции идет 2-м.
«Динамо» при Федорычеве пыталось приобрести Роналду, Нани и Агуэро
Федорычев подал в суд на «Ростов» на сумму в 44 миллиона
Источник: официальный сайт «Монако»