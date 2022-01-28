Экс-владелец «Динамо» и «Ростова» Федорычев возглавил БК «Монако»

У баскетбольного «Монако» появился новый президент. Им стал уроженец Красноярска Алексей Федорычев, который имеет подданство Монако.

Ранее Федорычев был только акционером клуба.

66-летний предприниматель проживает в Монако, у него есть паспорта Венгрии и Уругвая.

Ранее Федорычев владел «Ростовом» и «Динамо».

«Монако» в баскетбольном чемпионате Франции идет 2-м.

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