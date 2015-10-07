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    «Динамо» при Федорычеве пыталось приобрести Роналду, Нани и Агуэро

    Бывший владелец московского «Динамо» Алексей Федорычев рассказал о трансферной деятельности клуба в то время, когда команда принадлежала ему.

    «Всего было потрачено более 200 миллионов евро. Порядка 140 миллионов составили инвестиции в футболистов, примерно 35 миллионов – на реконструкцию базы и школы, которые находились в ужасающем состоянии. Еще 15 миллионов – на погашение долгов, которые оставались к моменту моего прихода. Остальное – операционные расходы на жизнь клуба», - рассказал Федорычев.

    Бывший хозяин «Динамо» поведал о своем знакомстве с известным агентом Жорже Мендешем.

    «Я познакомился с агентом Жорже Мендешем после финала Лиги чемпионов -2004 «Порту“ – «Монако“, на который я поехал как спонсор монегасков. По-моему, у него десять телефонов, по которым он может разговаривать одновременно, а спать два-три часа в сутки. Жорже Мендеш невероятно работоспособен и умеет жестко продавливать свои решения. Что важно – он не бросает своих футболистов, даже тех, у кого нет громкого имени. Кого-то, например, ко мне пристроил. А я был впечатлен игрой и результатами «Порту“, а потом и сборной Португалии – пусть она и заняла на домашнем Евро только второе место».

    По словам Федорычева, «Динамо» было близко к подписанию Нани и Агуэро, а также вело переговоры с Роналду.

    «Почти взяли из «Спортинга“ Нани – в последний момент сорвался. Как и Агуэро, которого Борис Игнатьев поехал смотреть за «Индепендьенте“. Но «Атлетико“ нас опередил. В какой-то момент у Криштиану Роналду было непростое положение в Манчестере из-за одного инцидента. Настроение у парня было скверное, он хотел оттуда уехать. Вот и возникла идея, которую я закинул Жорже Мендешу. В большей степени общение шло через него, но тема быстро сошла на нет».

    Федорычев жалеет, что мало внимания уделял российским игрокам.

    «Конечно, были ошибки по трансферам. Было и мое незнание российского чемпионата. Нужно было вдобавок к португальским звездам и молодым талантам вроде Данни и Тиагу Силвы покупать молодых прогрессирующих россиян. Но перечисленные вами игроки стоили копейки – по сравнению с теми же Манише и Сейтаридисом. Много мы на них не потратили».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2015 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      Обстолб Хуембей 7 октября 2015, 13:43

      Да-а,Из гoвнa пулю не слепишь.

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