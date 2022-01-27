«Интер» объявил о переходе защитника «Аталанты» Госенса

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс перешел в «Интер».

Миланский клуб арендовал 27-летнего футболиста с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

Сообщалось, что «Интер» сможет выкупить немца за 30 миллионов евро с учетом бонусов.

В этом сезоне Госенс забил 2 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

Он выступал за «Аталанту» с 2017 года.

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