«Интер» объявил о переходе защитника «Аталанты» Госенса

Левый защитник «Аталанты» Робин Госенс перешел в «Интер».
Миланский клуб арендовал 27-летнего футболиста с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
Сообщалось, что «Интер» сможет выкупить немца за 30 миллионов евро с учетом бонусов.
- В этом сезоне Госенс забил 2 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
- Он выступал за «Аталанту» с 2017 года.
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Источник: сайт «Интера»