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  • Глушаков – о 35-летии: «Я молод и энергичен в душе и на поле! Продолжаю играть с кайфом»

Глушаков – о 35-летии: «Я молод и энергичен в душе и на поле! Продолжаю играть с кайфом»

27 января 2022, 14:15
5

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков посвятил пост своему дню рождения. Ему исполнилось 35 лет.

«35. Но я молод и энергичен в душе и на поле! Это самое главное в жизни, которую я почти всю отдал футболу и спорту. Я люблю футбол и продолжаю играть с кайфом – во многом даже для себя, а не для кого-то еще!

В этом меня всегда поддерживает мама, всю жизнь говоря: «ты из футбольной семьи, ты Глушаков!»

Моя жена, играющая в футбол и мотивирующая меня не сбавлять обороты, так как играет сама! Мои дети – это мой воздух, которым я дышу, и для кого живу!

Мнений может быть много, у всех своя точка зрения, а я всегда буду таким, какой есть – нравится это кому-то или нет.

Приятно, что на моей спине – знак бесконечности», – написал Глушаков в инстаграме.

  • Глушаков провел 15 матчей в сезоне РПЛ, забил 7 мячей.
  • Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Глушаков: «Очень хочется поехать на ЧМ-2022»

Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

Источник: инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1643284016
Дениска, только не забывай о главном: ты столько лет пахал не для того, чтобы стать Коваленко! )))
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petrucho-spb
1643284822
Ну и правильно. Забей на всё и играй.
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Zlatan2718
1643287457
Играй всегда - за Химки.. )
Ответить
Plyash
1643287493
А кайф приходит благодаря "волшебному напитку",не иначе?
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vladik12
1643291046
Быть энергичным в душе - это удел надутого индюка Стаса.
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