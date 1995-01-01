Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Глушаков – о 35-летии: «Я молод и энергичен в душе и на поле! Продолжаю играть с кайфом»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков посвятил пост своему дню рождения. Ему исполнилось 35 лет.

    «35. Но я молод и энергичен в душе и на поле! Это самое главное в жизни, которую я почти всю отдал футболу и спорту. Я люблю футбол и продолжаю играть с кайфом – во многом даже для себя, а не для кого-то еще!

    В этом меня всегда поддерживает мама, всю жизнь говоря: «ты из футбольной семьи, ты Глушаков!»

    Моя жена, играющая в футбол и мотивирующая меня не сбавлять обороты, так как играет сама! Мои дети – это мой воздух, которым я дышу, и для кого живу!

    Мнений может быть много, у всех своя точка зрения, а я всегда буду таким, какой есть – нравится это кому-то или нет.

    Приятно, что на моей спине – знак бесконечности», – написал Глушаков в инстаграме.

    • Глушаков провел 15 матчей в сезоне РПЛ, забил 7 мячей.
    • Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

    Глушаков: «Очень хочется поехать на ЧМ-2022»

    Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2268

      petrucho-spb 34 минуты назад

      Ну и правильно. Забей на всё и играй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22451

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Дениска, только не забывай о главном: ты столько лет пахал не для того, чтобы стать Коваленко! )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru