Глушаков – о 35-летии: «Я молод и энергичен в душе и на поле! Продолжаю играть с кайфом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков посвятил пост своему дню рождения. Ему исполнилось 35 лет.

«35. Но я молод и энергичен в душе и на поле! Это самое главное в жизни, которую я почти всю отдал футболу и спорту. Я люблю футбол и продолжаю играть с кайфом – во многом даже для себя, а не для кого-то еще!

В этом меня всегда поддерживает мама, всю жизнь говоря: «ты из футбольной семьи, ты Глушаков!»

Моя жена, играющая в футбол и мотивирующая меня не сбавлять обороты, так как играет сама! Мои дети – это мой воздух, которым я дышу, и для кого живу!

Мнений может быть много, у всех своя точка зрения, а я всегда буду таким, какой есть – нравится это кому-то или нет.

Приятно, что на моей спине – знак бесконечности», – написал Глушаков в инстаграме.

Глушаков провел 15 матчей в сезоне РПЛ, забил 7 мячей.

Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2024 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Глушаков: «Очень хочется поехать на ЧМ-2022»

Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»