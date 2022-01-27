Глушаков: «Очень хочется поехать на ЧМ-2022»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о желании сыграть на ближайшем чемпионате мира в составе сборной России.

– Как на тебе отразились травмы?

– Они неизбежны. Восстанавливаться от повреждений любому тяжелее, чем играть. Вне зависимости от возраста. Мне было так же сложно, как и в 20 лет.

В это время рвешься в бой, а надо психологически остановить себя. Подождать, восстановиться, не торопиться.

– Ты про случай, когда рвался и в сборную? Приехал туда и не сыграл – из-за повреждения.

– Это было печально, но желания сыграть за сборную только прибавилось. Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира.

Не исключаю, что могу сыграть и за какой-то другой клуб – кто его знает, как сложится жизнь? Не буду зарекаться.

35-летний Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.

Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Октябрьские встречи хавбек пропустил из-за травмы.

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