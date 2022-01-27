Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Глушаков: «Очень хочется поехать на ЧМ-2022»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о желании сыграть на ближайшем чемпионате мира в составе сборной России.

    – Как на тебе отразились травмы?

    – Они неизбежны. Восстанавливаться от повреждений любому тяжелее, чем играть. Вне зависимости от возраста. Мне было так же сложно, как и в 20 лет.

    В это время рвешься в бой, а надо психологически остановить себя. Подождать, восстановиться, не торопиться.

    – Ты про случай, когда рвался и в сборную? Приехал туда и не сыграл – из-за повреждения.

    – Это было печально, но желания сыграть за сборную только прибавилось. Никогда не скрывал свою мотивацию. Играю на высоком уровне, чтобы быть в главной команде. Очень хочется поехать на чемпионат мира.

    Не исключаю, что могу сыграть и за какой-то другой клуб – кто его знает, как сложится жизнь? Не буду зарекаться.

    • 35-летний Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего он провел за национальную команду 57 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.
    • Октябрьские встречи хавбек пропустил из-за травмы.

    Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

    Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8802

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Глушаков еле передвигается по полю и мечтает о 2 х не реальных вещах .
      1. Наша сборная точно не попадет , к сожалению
      2. Глушаков ходит по полю , у него нет сил !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5777

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну для 35 лет в этом сезоне не плохо Глушак играл. Но в сборную...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Глушаков наверно второй после Дзюбы , которого" полощат" везде и все.
      Ради этого и Бомбардир сюда это поместил , ну нравится когда человека говном поливают...
      Играет Денис в этом году неплохо , но 35 , какая перспектива ???
      Химки последние !!!!
      На его позицию найдут и получше, и главное помоложе.
      Без злобы хочется просто сказать , что " мечтать не вредно".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13338

      Cleaner 2 часа назад

      Денис, ПОКУПАЙ билет и езжай на ЧМ! Посмотришь, как мастера играют...)))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru