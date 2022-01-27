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    Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ.

    – Ни для кого не секрет, что «Зенит» – один из богатейших клубов не только в России, но и в Европе. Но я не понимаю, почему другие берут неквалифицированных футболистов.

    Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в свое время в «Зенит», «Спартак» и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер.

    Было много футболистов. Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?

    – Что мешает талантливому русскому вытеснить любого легионера?

    – А зачем везти этого легионера? Мы чего хотим? Сделать чемпионат сильнее и ярче. Чтобы наши клубы играли в ЛЧ.

    Если не хотим – давайте тогда не с футболистов результат требовать, а с руководства спрашивать. Что оно хочет от клуба, команды? Для чего покупают футболистов? Не надо хаять игроков, говорить, какие они плохие.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2432

      Чермындыр 2 минуты назад

      Очередной лимитный выкормыш, готовый удавиться за каждую копейку разявил рот на счет мастерства

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      Рейтинг: +660

      alefreddy 3 минуты назад

      Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?Придется российским игрокам напрягаться чтобы попасть в состав а сейчас и так поставят

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