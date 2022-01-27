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  • Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

Глушаков: «Если отменят лимит, и повалят легионеры классом ниже русских – что тогда?»

27 января 2022, 12:18
9

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему нельзя отменять лимит на легионеров в РПЛ.

– Ни для кого не секрет, что «Зенит» – один из богатейших клубов не только в России, но и в Европе. Но я не понимаю, почему другие берут неквалифицированных футболистов.

Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в свое время в «Зенит», «Спартак» и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер.

Было много футболистов. Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?

– Что мешает талантливому русскому вытеснить любого легионера?

– А зачем везти этого легионера? Мы чего хотим? Сделать чемпионат сильнее и ярче. Чтобы наши клубы играли в ЛЧ.

Если не хотим – давайте тогда не с футболистов результат требовать, а с руководства спрашивать. Что оно хочет от клуба, команды? Для чего покупают футболистов? Не надо хаять игроков, говорить, какие они плохие.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Глушаков: «Никто в России не может тягаться с «Зенитом». Многие клубы убили, а с ними и конкуренцию»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Глушаков Денис
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alefreddy
1643276422
Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?Придется российским игрокам напрягаться чтобы попасть в состав а сейчас и так поставят
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Чермындыр
1643276439
Очередной лимитный выкормыш, готовый удавиться за каждую копейку разявил рот на счет мастерства
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Блямба
1643277753
Подгорает у щелкунчика..
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mahan
1643279007
Лимит убивает Российский футбол. Нужна здоровая конкуренция.
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morgan59
1643280588
А что тогда. Тогда придется пахать на тренировках, а в играх вылазить из шкуры, что бы мнсто в составе не профукать и платежная ведомость будет скромнее. Да и аппетиты игроков подобных Денисову, Игнатьеву, Кокорину, Сычеву будут скромнее. Вернитесь на землю, плпробуйте жить на 40 000 руб в месяц. Не забывайте, что 1000 пенсионеров вместе получают меньше одного футболиста.
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серега кашин
1643281075
а тогда будете играть с полной выкладкой все матчи и не за огромные миллионы, которых никто у нас не достоин
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AtticusFinch1
1643292690
И пускай приезжают легионеры,которые готовы играть,рвать и метать,чтобы добиться чего-то и уехать из этой помойки рпл в более лучшую лигу. Всяко лучше, чем наши ленивые уроды,которые к 23 годам получают миллионы,место в составе и попадают в новости не из-за спортивных заслуг,а делов в клубах,саунах и раздевалках
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Hektor 84
1643467181
Та просто тебя и тебе подобный хлам отправят играть в фнл 2. Вот тебя и трясет от этого.
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