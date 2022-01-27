Корнетка: «Динамо», ЦСКА и «Спартак» обойдут «Локо» через год-два, если ничего не менять. Нужна другая философия»

Руководитель «Локомотива» по спорту и развитию Ларс Корнетка рассказал о новой стратегии клуба.

– Вы говорите, что лучший матч «Локомотива» Гиздоля – с «Галатасараем». Получается, при оценке тренера стиль важнее результата?

– Это не так, хотя вопрос правильный и сложный. Начав работать с «Локомотивом», мы решили использовать другой стиль не просто так, а потому что с ним можем быть успешнее и увеличивать качество игроков.

Мы не хотим, как раньше, покупать дорогих игроков, чтобы быть лучше. Мы хотим улучшать качество и стоимость игроков, которые у нас есть, через какое-то время продавать их и зарабатывать деньги для клуба. Но для этого нужна другая философия.

Понимали, что, возможно, сначала не все будет получаться. Сделаем все, чтобы взять чемпионство, Кубок или попасть в Лигу чемпионов – впереди еще 11 матчей. Но, возможно, не получится в первом сезоне.

– Вы говорите, что новый стиль должен приносить результат. Так почему его нет?

– Наверное, неправильно так говорить, но ноябрь и декабрь были просто сумасшедшими. Никогда ни в одной команде при мне не было столько травмированных.

Одни из лучших футболистов Жемалетдинов и Камано не могли играть. А такой команде, как «Локомотив», непросто заменить их молодежью. Да и иностранцами тоже. Ребята хорошо справились, но вы и сами понимаете, что для адаптации в новой культуре и стране нужно несколько месяцев.

Если смотреть только на результат, то не надо было ничего менять. Надо было просто оставить все как было. Но в таком случае через год или два другие команды – как «Динамо», ЦСКА или «Спартак» – обойдут «Локомотив», и все будут спрашивать: «Почему вы ничего не сделали? Почему ничего не поменяли? У них ярко и бодро играет молодежь, а почему у нас – нет?» А мы ответим: «Потому что результат»?

Результат придет позже. Мы уже поменяли кое-что и верим в то, что делаем.

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