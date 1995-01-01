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    Жота – единственный игрок 2 последних сезонов АПЛ с 6+ голами обеими ногами и головой

    Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота с начала прошлого сезона АПЛ забил семь голов правой ногой, шесть – левой и шесть – головой. Всего 19.

    Ни один другой футболист лиги в последних двух сезонах не забил 6+ голов обеими ногами и головой.

    • Жота – 2-й бомбардир этого сезона АПЛ (10 голов).
    • До «Ливерпуль» он играл за «Вулверхэмптон».
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ 2-м.

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    Источник: Squawka Football

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