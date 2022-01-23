Жота – единственный игрок 2 последних сезонов АПЛ с 6+ голами обеими ногами и головой

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота с начала прошлого сезона АПЛ забил семь голов правой ногой, шесть – левой и шесть – головой. Всего 19.

Ни один другой футболист лиги в последних двух сезонах не забил 6+ голов обеими ногами и головой.

Жота – 2-й бомбардир этого сезона АПЛ (10 голов).

До «Ливерпуль» он играл за «Вулверхэмптон».

«Ливерпуль» идет в АПЛ 2-м.

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