Смолов: «Видна страсть, с которой Шварц относится к работе»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился первыми впечатлениями от работы под руководством главного тренера Сандро Шварца. Они сейчас на сборе в Катаре.

«Видна страсть, с которой Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», – сказал Смолов.

«Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.

Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».

Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

Шварц: «Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив»