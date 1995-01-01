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    Смолов: «Видна страсть, с которой Шварц относится к работе»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился первыми впечатлениями от работы под руководством главного тренера Сандро Шварца. Они сейчас на сборе в Катаре.

    «Видна страсть, с которой Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», – сказал Смолов.

    • «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
    • Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
    • Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.

    Шварц: «Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив»

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13169

      Cleaner 1 час назад

      Федор, что, Шварц тебя гонять на тренировках начал?..)

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      Рейтинг: +777

      Vitaga 1 час назад

      в Локо федя сказал - как нас тренируют так и играем... здесь по видимому Смолов будет феерить. ну и хорошо

      0
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      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 2 часа назад

      Шварц хвалит Смолова тот хвалит его посмотрим что из этого выйдет

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