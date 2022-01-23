Смолов: «Видна страсть, с которой Шварц относится к работе»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился первыми впечатлениями от работы под руководством главного тренера Сандро Шварца. Они сейчас на сборе в Катаре.
«Видна страсть, с которой Шварц относится к работе. Для него не бывает мелочей. Он хочет донести до нас свое видение футбола, чтобы мы вместе добивались результата», – сказал Смолов.
- «Динамо» подписало контракт со Смоловым до 2024 года.
- Форвард взял себе 40-й игровой номер. Под ним он начинал карьеру в «Динамо».
- Смолов принадлежал «Динамо» с 2007 по 2015 год. Он забил 3 гола за клуб в РПЛ.
Шварц: «Смолов абсолютно безболезненно влился в коллектив»
Источник: твиттер «Динамо»